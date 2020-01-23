Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Другой адвокат Иссахар рассказал РИА Новости, что освобождение девушки может быть "не за горами". Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также выразила надежду, что беседа Путина с матерью Иссахар может свидетельствовать о ее скором освобождении.

В апреле прошлого года Иссахар задержали в транзитной зоне Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Израильтянку приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.