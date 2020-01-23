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Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
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РИА Новости

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

17:35 23.01.2020 (обновлено: 19:46 23.01.2020)
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Осужденная в России израильтянка Наама Иссахар не подавала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании, заявил ее адвокат Алексей Добрынин.
"За нее это сделали мама, премьер-министр и президент Израиля", — сказал он РБК.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции премьер-министра в Иерусалиме
12:36
Путин пообещал, что позицию Нетаньяху по делу Иссахар учтут
Другой адвокат Иссахар рассказал РИА Новости, что освобождение девушки может быть "не за горами". Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также выразила надежду, что беседа Путина с матерью Иссахар может свидетельствовать о ее скором освобождении.
Ранее Путин прилетел в Иерусалим, где встретился с Яффой Иссахар. Мать осужденной израильтянки попросила российского лидера вернуть ее домой. В ответ президент пообещал, что "все будет хорошо".
В апреле прошлого года Иссахар задержали в транзитной зоне Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Израильтянку приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
День памяти жертв Холокоста в Яд ва-Шем, Иерусалим
08:00
От Путина ждут важного решения. Чем взбудоражен Израиль
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Наама ИссахарВладимир ПутинРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Девчонку за анашу в тюрьме держат , а великую , российскую актрису бочкарёву за кокс и за управление автомобиля в наркотическом опьянение только штраф 30 000 тысяч и лишение прав на год ! Во законы - как дышло , вот они судьи , вот они прокуроры и следователи .
23 января, 19:09
МФМаксим Филиппов
675000010
Пусть сидит Израиль экстрадировал гражданина России в США не так давно. Пусть и Израильтянка сидит.
23 января, 18:38
Andrej Kozakov
1181931152256
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