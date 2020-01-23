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Авиавласти Китая потребовали возвращать билеты без штрафов
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РИА Новости

Авиавласти Китая потребовали возвращать билеты без штрафов

17:34 23.01.2020 (обновлено: 17:51 23.01.2020)
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© REUTERS / Aly SongКитай
Китай
© REUTERS / Aly Song
Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Управление гражданской авиации Китая в связи с распространением нового коронавируса предписало всем авиакомпаниям и билетным агентам без штрафов осуществить возврат билетов всем желающим пассажирам.
"Для полномасштабного проведения работ по профилактике и контролю эпидемиологической ситуации с новым типом коронавируса Управление гражданской авиации требует с 00.00 24 января от всех авиакомпаний и билетных агентов бесплатно осуществить возврат купленных билетов все желающим пассажирам, никаких сборов осуществляться не должно", - говорится в опубликованном заявлении.
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Ранее корпорация China Railway также объявила, что в связи с распространением коронавируса пассажиры могут бесплатно сдать купленные ранее билеты.
Ранее власти Китая сообщали, что жители КНР совершат около трех миллиардов поездок во время каникул по случаю Нового года по лунному календарю, который в этом году выпадает в ночь на 25 января.
Период новогодних каникул в Китае ежегодно сопровождается массовыми поездками как внутри страны, так и за границу. Миллионы китайцев возвращаются в родные города, чтобы встретить новый год в кругу семьи. Сезон новогодних поездок в Китае еще с 1980-х годов получил специальное название "чуньюнь", который считается крупнейшим в мире миграционным явлением, и длится 40 дней.
Однако в связи со вспышкой и распространением нового типа коронавируса власти Китая опасаются, что массовые поездки усугубят ситуацию и предпринимают меры для сокращения передвижения потоков людей.
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