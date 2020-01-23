В Великобритании представят доклад о "российском вмешательстве"

"Мы знаем о заинтересованности общественности в публикации доклада, однако сам документ является собственностью комитета по разведке и безопасности... Как только комитет будет создан, он будет решать, когда опубликует доклад. Процесс формирования комитета уже начался", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости ответе замминистра на парламентский запрос от депутата-либдема Джейми Стоуна.