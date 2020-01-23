В Великобритании представят доклад о "российском вмешательстве"

ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Доклад о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в политические процессы в Великобритании будет опубликован после начала работы парламентского комитета по разведке, такой комитет уже формируется, заявил замглавы британского МИД Кристофер Пинчер.
Документ подготовил в прошлом году парламентский комитет по разведке и безопасности. Британская газета Sunday Times утверждает, что в нем упомянуты имена девяти бизнесменов российского происхождения, спонсоров британских консерваторов. Ранее премьер Борис Джонсон принял решение опубликовать доклад после парламентских выборов, которые завершились 12 декабря. Представитель премьера заявлял журналистам 16 декабря, что решение о времени публикации документа может принять только профильный комитет палаты общин, формирование которого должно начаться после новогодних каникул.
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"Мы знаем о заинтересованности общественности в публикации доклада, однако сам документ является собственностью комитета по разведке и безопасности... Как только комитет будет создан, он будет решать, когда опубликует доклад. Процесс формирования комитета уже начался", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости ответе замминистра на парламентский запрос от депутата-либдема Джейми Стоуна.
Пинчер напомнил, что премьер изучил и утвердил доклад, открыв таким образом путь к его публикации. "Учитывая все это, публикация документа не находится в рамках полномочий правительства - представить его парламенту должен именно комитет", - добавил замминистра.
В связи с отсрочкой публикации Джонсон подвергся резкой критике как со стороны парламентариев, так и со стороны оппозиции. Между тем премьер уже не раз говорил, что не располагает никакими сведениями о российском вмешательстве.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявлял, что Москва не вмешивается в политический процесс в Великобритании и ищет точки для улучшения отношений двух стран.