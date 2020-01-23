ЦБ выявил признаки хищения в банке "Кредитинвест"

"Временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ "Кредитинвест"... в ходе проведения обследования банка установила операции по кредитованию физических лиц, которые имеют признаки хищения и злоупотребления полномочиями должностными лицами банка, а также недостачу денежных средств в кассе банка", - говорится в сообщении.

Банк России с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Кредитинвеста". Как сообщил регулятор, банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводила сомнительные трансграничные операции.