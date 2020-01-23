Иран предложил РФ возобновить полеты над страной в нормальном режиме

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Авиавласти Авиавласти Ирана проинформировали РФ, что безопасность полетов над страной нормализована, авиакомпании могут возобновить полеты в обычном режиме, сообщили в Росавиации

Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" перенесла рейсы в Тегеран на утро для лучшей идентификации самолетов.

"Авиационные власти Ирана проинформировали о том, что после установления основных причин крушения рейса № PS-752 проведена оценка существующих рисков безопасности полетов и был разработан соответствующий план корректирующих мероприятий. Также заявили, что "на данный момент состояние безопасности полетов в нашем воздушном пространстве и аэропортах нормализовано, в связи с чем все авиаперевозчики, в том числе и российские авиакомпании, могут возобновить полеты в нормальном режиме, как и ранее", - отмечает Росавиация.

"В письме руководителя Организации гражданской авиации Ирана отмечается, что иранские авиационные власти готовы принять все возможные меры для обеспечения сотрудничества и координации в отношении изменений маршрутов полета, времени вылета/прилета и т.п., которые могут быть внесены российскими авиаперевозчиками", - говорится в сообщении.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.