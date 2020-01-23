В Росавиации рассказали о ситуации в воздушном пространстве Ирана

Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото

Вид из окна российского самолета во время полета

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экипажи российских самолетов по-прежнему не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Экипажи российских самолетов по-прежнему не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана , но продолжают летать в воздушном пространстве страны с мерами предосторожности, сообщили в Росавиации

В Росавиации прошло совещание рабочей группы, которая занимается безопасностью полетов авиакомпаний РФ в Ближневосточном регионе.

"В ходе совещания представители российских авиакомпаний доложили о том, что при осуществлении полетов в воздушном пространстве Ирана экипажи воздушных судов российских авиакомпаний не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана. При этом российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией, включая корректировку маршрутов и расписания полетов. Воздушное пространство Ирака авиакомпаниями России не используется", - говорится в сообщении.

Участники совещания отметили достаточность принятых в настоящее время мер для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Ирана.