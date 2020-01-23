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В Росавиации рассказали о ситуации в воздушном пространстве Ирана
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РИА Новости

В Росавиации рассказали о ситуации в воздушном пространстве Ирана

17:23 23.01.2020 (обновлено: 17:30 23.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экипажи российских самолетов по-прежнему не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана, но продолжают летать в воздушном пространстве страны с мерами предосторожности, сообщили в Росавиации.
В Росавиации прошло совещание рабочей группы, которая занимается безопасностью полетов авиакомпаний РФ в Ближневосточном регионе.
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"В ходе совещания представители российских авиакомпаний доложили о том, что при осуществлении полетов в воздушном пространстве Ирана экипажи воздушных судов российских авиакомпаний не отмечают отрицательных особенностей в работе служб обслуживания воздушного движения Ирана. При этом российские авиакомпании продолжают использовать воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией, включая корректировку маршрутов и расписания полетов. Воздушное пространство Ирака авиакомпаниями России не используется", - говорится в сообщении.
Участники совещания отметили достаточность принятых в настоящее время мер для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Ирана.
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"Руководитель Росавиации Александр Нерадько обратил внимание на необходимость незамедлительного информирования Росавиации о малейших отклонениях, возникающих в полётах, и нестандартных ситуациях, которые обычно не возникают в мирное время. Росавиация продолжает мониторинг ситуации", - добавили в ведомстве.
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