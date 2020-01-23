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АТОР: спрос на туры в Юго-Восточную Азию не снижается из-за вируса
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РИА Новости

АТОР: спрос на туры в Юго-Восточную Азию не снижается из-за вируса

19:19 23.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГород Хошимин во Вьетнаме
Город Хошимин во Вьетнаме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России не фиксирует снижение спроса у россиян на туры в страны Юго-Восточной Азии из-за китайского коронавируса, сообщил журналистам вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
"Нужно отметить, что сейчас сезон путешествий как раз в Юго-Восточную Азию, — сказал Горин. — Это Таиланд, Вьетнам, Индия. Мы мониторим ситуацию постоянно. Туры на февраль-март — самое популярное время для поездок в Юго-Восточную Азию — не аннулируют".
Вице-президент АТОР также отметил, что "спрос не снижается", однако в большей степени это обусловлено тем, что россияне покупали путевки по акциям предварительного бронирования. Продаж непосредственно перед вылетом довольно мало, пояснил он.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде.
Бангла Роуд, Пхукет, Таиланд
Вчера, 11:59Туризм
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