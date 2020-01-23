"Это не больно": гости передачи "Место встречи" подрались в эфире НТВ

Во время обсуждения закона об оскорблении чувств верующих Пожигайло призвал присутствующих высказываться на эту тему более аккуратно, так как большинство населения России составляют православные люди.

"Товарищ мракобес, помолчите", — обратился он к выступавшему в этот момент Баранову.

Журналиста возмутило подобное обращение: он подошел к оппоненту и ударил его кулаком в лицо. Пожигайло, в свою очередь, замахнулся на Баранова ногой. Завязалась потасовка.

После того как мужчин разняли, ведущий Андрей Норкин призвал Баранова извиниться.

"Я вас не ударил… это не больно", — возразил журналист, но все же принес Пожигайло извинения.