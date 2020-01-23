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"Это не больно": гости передачи "Место встречи" подрались в эфире НТВ
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РИА Новости

"Это не больно": гости передачи "Место встречи" подрались в эфире НТВ

17:00 23.01.2020 (обновлено: 18:18 23.01.2020)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Член Общественной палаты Павел Пожигайло и журналист Анатолий Баранов устроили потасовку в студии передачи "Место встречи" на телеканале НТВ.
Во время обсуждения закона об оскорблении чувств верующих Пожигайло призвал присутствующих высказываться на эту тему более аккуратно, так как большинство населения России составляют православные люди.
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"Товарищ мракобес, помолчите", — обратился он к выступавшему в этот момент Баранову.
Журналиста возмутило подобное обращение: он подошел к оппоненту и ударил его кулаком в лицо. Пожигайло, в свою очередь, замахнулся на Баранова ногой. Завязалась потасовка.
После того как мужчин разняли, ведущий Андрей Норкин призвал Баранова извиниться.
"Я вас не ударил… это не больно", — возразил журналист, но все же принес Пожигайло извинения.
Несмотря не призывы других участников передачи остаться, Баранов покинул студию.
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Павел ПожигайлоАндрей НоркинНТВ (телеканал)Анатолий БарановРоссияОбщество
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"...большинство населения России составляют православные люди." Большинство атеисты и индифференты. Индифферентизм — постоянное равнодушие или безразличие к вопросам знания, морали, общественной жизни. Демократия опустошает людей и морально, и физически.
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