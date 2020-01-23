В Пензенской области собака напала на девочку, выходившую из автобуса

САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Собака укусила девятилетнюю девочку, когда она выходила из школьного автобуса в Лунинском районе Пензенской области, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах.
Ранее в четверг в местной группе в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что утром немецкая овчарка с ошейником покусала девочку девяти лет, которая якобы "с многочисленными, очень сильными укусами ноги" была госпитализирована. Уточняется, что ребенка отбили от собаки прохожие, а из школы ей вызвали "скорую".
По словам представителя экстренных служб, инцидент произошел в среду около 8.00 мск.
"Детей привез школьный автобус, они выходили, а рядом бегала собака с ошейником, немного поменьше, чем овчарка. Дети ее даже гладили. Но когда вышла девятилетняя девочка из автобуса, то собака действительно укусила ее за ногу. Девочку доставили в больницу, оказали необходимую помощь, у нее небольшие ранки, их обработали, после чего ребенка отпустили домой", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что собака не бездомная, однако ее хозяина рядом не было.
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