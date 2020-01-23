В Пензенской области собака напала на девочку, выходившую из автобуса

"Детей привез школьный автобус, они выходили, а рядом бегала собака с ошейником, немного поменьше, чем овчарка. Дети ее даже гладили. Но когда вышла девятилетняя девочка из автобуса, то собака действительно укусила ее за ногу. Девочку доставили в больницу, оказали необходимую помощь, у нее небольшие ранки, их обработали, после чего ребенка отпустили домой", - сказал собеседник агентства.