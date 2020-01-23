Путин напомнил о европейских пособниках преступлений нацистов

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал преступления нацистов против евреев во время Второй мировой войны одной из самых черных, позорных страниц мировой истории, а также отметил, что у немецких нацистов были пособники во многих странах Европы.
Выступая на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" в Иерусалиме, Путин отметил, что 27 января исполнится 75 лет со дня освобождения Освенцима, в котором "погибли сотни и сотни тысяч людей разных национальностей, среди них более половины - евреи".
"Преступления, совершенные нацистами, их обдуманное, спланированное, как они говорили, "окончательное решение еврейского вопроса" - это, уважаемые коллеги, одна из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории", - заявил Путин.
Он также напомнил, что "у этого преступления были и соучастники, пособники".
"В жестокости они зачастую превосходили своих хозяев. Фабрики смерти, концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы. На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев", - уточнил президент.
Пятый Всемирный форум памяти Холокоста организуется совместно на паритетных началах мемориалом "Яд Вашем", президентом Государства Израиль и фондом "Всемирный форум памяти Холокоста".
Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых проходит в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира.