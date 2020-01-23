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https://ria.ru/20200123/1563791285.html
Болгария пока не уведомила посольство об обвинении против россиян
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РИА Новости

Болгария пока не уведомила посольство об обвинении против россиян

16:54 23.01.2020
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© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике БолгарииПосольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Болгарии не получало официального уведомления от властей страны об обвинении трех россиян в покушении на убийство, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
Ранее сегодня сообщалось, что болгарская прокуратура обвиняет трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году путем отравления неизвестным фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск.
"Узнали о выдвижении обвинений в отношении российских граждан из сообщения на сайте Софийской городской прокуратуры. Официального уведомления от болгарских властей в адрес посольства пока не поступало", - сказал представитель посольства.
Согласно заявлению на сайте ведомства, обвинения в попытке преднамеренного убийства выдвинуты в отношении трех граждан России в связи с продолжающимся расследованием по делу о попытке преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т.
Имена обвиняемых не указываются. Отмечается, что они обвиняются в том, что в период с 28 апреля 2015 по 4 мая 2015 в Софии предприняли попытку совершить убийство при помощи пока неустановленного фосфорорганического вещества.
Также сообщается, что на каждого из обвиняемых выдан европейский ордера на арест, запрос на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции, также на каждого выписан "красный бюллетень Интерпола".
Посольство Болгарии в России в Москве
5 декабря 2019, 12:36
Источник в МИД прокомментировал высылку болгарского дипломата из РФ
11021712
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ИнтерполМоскваРоссияСофия (город)БолгарияВ мире
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