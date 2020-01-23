Болгария пока не уведомила посольство об обвинении против россиян

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Посольство РФ в Болгарии не получало официального уведомления от властей страны об обвинении трех россиян в покушении на убийство, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии

Ранее сегодня сообщалось, что болгарская прокуратура обвиняет трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году путем отравления неизвестным фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск.

"Узнали о выдвижении обвинений в отношении российских граждан из сообщения на сайте Софийской городской прокуратуры. Официального уведомления от болгарских властей в адрес посольства пока не поступало", - сказал представитель посольства.

Согласно заявлению на сайте ведомства , обвинения в попытке преднамеренного убийства выдвинуты в отношении трех граждан России в связи с продолжающимся расследованием по делу о попытке преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т.

Имена обвиняемых не указываются. Отмечается, что они обвиняются в том, что в период с 28 апреля 2015 по 4 мая 2015 в Софии предприняли попытку совершить убийство при помощи пока неустановленного фосфорорганического вещества.