Ситуацию в Ливии предстоит обсудить в Совбезе ООН, заявил Путин

"Перед нами много задач. Одну из них мы совсем недавно обсуждали в Берлине по инициативе канцлера Федеративной республики госпожи (Ангелы) Меркель. Это Ливия. И нам предстоит в Совете безопасности еще вернуться к этому вопросу и принять соответствующую резолюцию. Но много и других проблем", - подчеркнул Путин.