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Ситуацию в Ливии предстоит обсудить в Совбезе ООН, заявил Путин
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РИА Новости

Ситуацию в Ливии предстоит обсудить в Совбезе ООН, заявил Путин

16:53 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме
ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Ситуацию в Ливии еще предстоит обсудить на площадке Совета безопасности ООН и принять по ней соответствующую резолюцию, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая в четверг с речью на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" в Иерусалиме, российский лидер подчеркнул, что разобщенность может привести к страшным последствиям. Он предложил провести встречу глав пяти постоянных членов Совбеза ООН - РФ, Китая, США, Франции и Великобритании, на которой лидеры обсудили бы вопросы безопасности.
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"Перед нами много задач. Одну из них мы совсем недавно обсуждали в Берлине по инициативе канцлера Федеративной республики госпожи (Ангелы) Меркель. Это Ливия. И нам предстоит в Совете безопасности еще вернуться к этому вопросу и принять соответствующую резолюцию. Но много и других проблем", - подчеркнул Путин.
Он отметил также, что считает важным и символичным проведение такой встречи именно в 2020 году - в год, когда отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны и основания ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2017 года
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