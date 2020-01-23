Ситуацию в Ливии предстоит обсудить в Совбезе ООН, заявил Путин

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Ситуацию в Ливии еще предстоит обсудить на площадке Совета безопасности ООН и принять по ней соответствующую резолюцию, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая в четверг с речью на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" в Иерусалиме, российский лидер подчеркнул, что разобщенность может привести к страшным последствиям. Он предложил провести встречу глав пяти постоянных членов Совбеза ООН - РФ, Китая, США, Франции и Великобритании, на которой лидеры обсудили бы вопросы безопасности.
"Перед нами много задач. Одну из них мы совсем недавно обсуждали в Берлине по инициативе канцлера Федеративной республики госпожи (Ангелы) Меркель. Это Ливия. И нам предстоит в Совете безопасности еще вернуться к этому вопросу и принять соответствующую резолюцию. Но много и других проблем", - подчеркнул Путин.
Он отметил также, что считает важным и символичным проведение такой встречи именно в 2020 году - в год, когда отмечается 75-летие окончания Второй мировой войны и основания ООН.