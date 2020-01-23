Никитин поручил разобраться с причинами аварии на коллекторе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин распорядился создать комиссию по анализу причин аварии на канализационном коллекторе, оставившей без воды 300 тысяч жителей Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона.

Крупная авария на канализационном коллекторе на улице Шекспира произошла днем в среду. В результате аварии в Автозаводском районе без воды остались более 1700 жилых домов и 118 социально значимых объектов. В Нижнем Новгороде был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным администрации Нижнего Новгорода, причиной аварии на канализационном коллекторе стала трещина на чугунном байпасе (обводном техническом трубопроводе). Среди возможных причин повреждения названы подвижки грунта, перепады температуры и износ трубопровода. Авария была ликвидирована в 15.00 в четверг.

"Эта авария оставила без водоснабжения более 300 тысяч человек, 136 тысяч человек - без горячего водоснабжения. Я дал поручение в течение 24 часов устранить аварию. Это удалось сделать. Благодарю всех, кто оперативно включился в работу", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина на заседании расширенной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Глава региона поручил создать комиссию по анализу причин происшествия. "Предстоит дать оценку действиям всех экстренных служб, в частности, по оповещению населения о случившемся. Из этого ЧС должны быть сделаны системные выводы. Люди и организации, те, кто платит "живые" деньги, должны получать качественную услугу", - подчеркнул губернатор.