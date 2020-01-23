Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-01-23T17:46+0300
https://ria.ru/20200123/1563791112.html
Никитин поручил разобраться с причинами аварии на коллекторе
https://cdn21.img.ria.ru/images/155091/36/1550913670_0:0:3025:1702_1036x0_80_0_0_17c0f293f4dd9b83d1a2b0485f9d72bd.jpg
РИА Новости

Никитин поручил разобраться с причинами аварии на коллекторе

16:52 23.01.2020 (обновлено: 17:46 23.01.2020)
95
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин распорядился создать комиссию по анализу причин аварии на канализационном коллекторе, оставившей без воды 300 тысяч жителей Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона.
Крупная авария на канализационном коллекторе на улице Шекспира произошла днем в среду. В результате аварии в Автозаводском районе без воды остались более 1700 жилых домов и 118 социально значимых объектов. В Нижнем Новгороде был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным администрации Нижнего Новгорода, причиной аварии на канализационном коллекторе стала трещина на чугунном байпасе (обводном техническом трубопроводе). Среди возможных причин повреждения названы подвижки грунта, перепады температуры и износ трубопровода. Авария была ликвидирована в 15.00 в четверг.
"Эта авария оставила без водоснабжения более 300 тысяч человек, 136 тысяч человек - без горячего водоснабжения. Я дал поручение в течение 24 часов устранить аварию. Это удалось сделать. Благодарю всех, кто оперативно включился в работу", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина на заседании расширенной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Глава региона поручил создать комиссию по анализу причин происшествия. "Предстоит дать оценку действиям всех экстренных служб, в частности, по оповещению населения о случившемся. Из этого ЧС должны быть сделаны системные выводы. Люди и организации, те, кто платит "живые" деньги, должны получать качественную услугу", - подчеркнул губернатор.
Нюта Федермессер, президент благотворительного фонда помощи хосписам Вера
Вчера, 20:03
Нюта Федермессер станет советником нижегородского губернатора
Никитин также отметил, что региональный минпромторг проверяет поступившие сообщения о завышении цен на питьевую воду в некоторых торговых точках города. Он попросил подключиться к этой работе и региональное управление Федеральной антимонопольной службы. "Недопустимо зарабатывать на чужой беде", - подчеркнул губернатор.
000000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Хейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week
Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы
Пожарный
Из Боткинской больницы эвакуировали почти 50 человек из-за возгорания
Логотип компании Фосагро
ФосАгро и "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Батарея в жилом доме
В Саратове более трех тысяч человек остались без отопления
Скорая помощь
В Череповце два человека пострадали от взрыва при попытке вскрыть сейф
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Вагоны с душем появятся в поезде между Москвой и Владивостоком
Высокоскоростной поезд Сапсан
Пьяный пассажир устроил дебош в поезде Москва — Санкт-Петербург
Банкноты номиналом 5000 рублей
Спрос на облигации СУЭК на 30 млрд руб составил более 40 млрд рублей
Скорая помощь
В Подмосковье врачи спасли мужчину с 28 ножевыми ранениями
Сотрудница во время сбора урожая томатов в тепличном комплексе
Урожай овощей в теплицах Подмосковья превысил 100 тысяч тонн
Нюта Федермессер, президент благотворительного фонда помощи хосписам Вера
Нюта Федермессер станет советником нижегородского губернатора
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Любимов рассказал о системе профобразования в Рязанской области
Самолет Boeing 737-800
Спасатели ликвидировали пожар в бывшем здании аэропорта Пулково
Школьный автобус
В Пензенской области собака напала на девочку, выходившую из автобуса
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп призвал к повышенной осторожности при поездках в Китай
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
Лента новостейМолния