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МИД выпустил рекомендации для россиян из-за вспышки коронавируса
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РИА Новости

МИД выпустил рекомендации для россиян из-за вспышки коронавируса

16:50 23.01.2020 (обновлено: 17:01 23.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел России в связи со вспышкой коронавируса в Китае рекомендует россиянам, планирующим въезд в затронутые болезнью регионы, учитывать ситуацию, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рекомендуем российским гражданам учитывать складывающуюся ситуацию при планировании и совершении зарубежных поездок... принимать необходимые меры санитарной предосторожности, соблюдать правила личной гигиены и следить за информацией, которую мы регулярно и оперативно размещаем на интернет-ресурсах министерства иностранных дел России", - сказала Захарова на брифинге.
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12:09РИА Наука
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване.
Ранее посольство РФ в КНР сообщило, что дипмиссия пока устанавливает число россиян, которые могут находиться в Ухане, где зарегистрирована вспышка нового типа короновируса.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Мария ЗахароваРаспространение нового коронавирусаМИД РФКитайВ мире
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