МИД выпустил рекомендации для россиян из-за вспышки коронавируса

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

"Рекомендуем российским гражданам учитывать складывающуюся ситуацию при планировании и совершении зарубежных поездок... принимать необходимые меры санитарной предосторожности, соблюдать правила личной гигиены и следить за информацией, которую мы регулярно и оперативно размещаем на интернет-ресурсах министерства иностранных дел России", - сказала Захарова на брифинге.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань . Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване.

Ранее посольство РФ в КНР сообщило, что дипмиссия пока устанавливает число россиян, которые могут находиться в Ухане, где зарегистрирована вспышка нового типа короновируса.