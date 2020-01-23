Путин заявил об общей ответственности за недопущение мировой войны

"И мы несем все ответственность за то, чтобы никогда не повторялись страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста и о лагерях смерти, о блокадном Ленинграде. Премьер (Израиля Биньямин) Нетаньяху только что сказал, что мы сегодня открыли памятник здесь, в Иерусалиме жертвам блокады Ленинграда. О Бабьем Яре, о сожженной Хатыни. О том, чтобы быть бдительными и не пропустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода", - сказал Путин на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" в Иерусалиме.