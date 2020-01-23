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Путин заявил об общей ответственности за недопущение мировой войны
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РИА Новости

Путин заявил об общей ответственности за недопущение мировой войны

16:47 23.01.2020 (обновлено: 18:50 23.01.2020)
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ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все несут ответственность за то, чтобы трагедии Второй мировой войны не повторились: нельзя проглядеть первые ростки шовинизма и антисемитизма.
"И мы несем все ответственность за то, чтобы никогда не повторялись страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста и о лагерях смерти, о блокадном Ленинграде. Премьер (Израиля Биньямин) Нетаньяху только что сказал, что мы сегодня открыли памятник здесь, в Иерусалиме жертвам блокады Ленинграда. О Бабьем Яре, о сожженной Хатыни. О том, чтобы быть бдительными и не пропустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода", - сказал Путин на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" в Иерусалиме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
16:35
Нетаньяху назвал свою важнейшую цель как премьера
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинРоссияИзраильВ мире
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