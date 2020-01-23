Неверов назвал сроки рассмотрения проекта о горячем питании школьников

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Законопроект об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием будет вынесен на рассмотрение Законопроект об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием будет вынесен на рассмотрение Госдумы во втором чтении в ближайшее время, сообщил журналистам лидер фракции " Единая Россия ", вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов

Думский комитет по образованию и науке на заседании в четверг рекомендовал законопроект об обеспечении школьников младших классов горячим питанием ко второму чтению с учетом предложений президента РФ Владимира Путина , озвученных в послании Федеральному собранию.

"Подготовленный ко второму чтению законопроект о горячем питании для школьников в ближайшее время будет вынесен на заседание Госдумы", - сказал Неверов.

Он также отметил, что главная задача законопроекта – не просто обеспечение школьников начальных классов горячим питанием, но и в целом установление требований для детского питания. "Продукты должны быть качественными и безопасными для здоровья ребенка", - подчеркнул Неверов.

В апреле прошлого года возглавлявший тогда правительство РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина, отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в нижней палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.

Законодательная инициатива была внесена в Госдуму 20 сентября, ее авторами стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций. Законопроектом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.

Законопроект был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в октябре. В декабре комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал законопроект ко второму чтению, отложив на год норму о введении обязательной маркировки отдельных пищевых продуктов.

Президент России Владимир Путин в январе в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием.