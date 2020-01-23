В Подмосковье с февраля подорожают пригородные электрички

"С 1 февраля 2020 года стоимость проезда в пределах одной зоны в электропоездах пригородного сообщения на территории Московской области составит 24 рубля. Тариф на разовый проезд в пределах Московских центральных диаметров при оплате транспортной картой "Тройка" составит 47 рублей (с учетом бесплатной пересадки на метро). При оплате бесконтактной банковской картой – 51 рубль", - говорится в сообщении.