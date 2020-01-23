В Подмосковье с февраля подорожают пригородные электрички

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Стоимость проезда в пределах одной зоны в электропоездах пригородного сообщения на территории Подмосковья возрастет с 23 до 24 рублей с 1 февраля текущего года, сообщили в пресс-службе комитета по ценам и тарифам Московской области.
"С 1 февраля 2020 года стоимость проезда в пределах одной зоны в электропоездах пригородного сообщения на территории Московской области составит 24 рубля. Тариф на разовый проезд в пределах Московских центральных диаметров при оплате транспортной картой "Тройка" составит 47 рублей (с учетом бесплатной пересадки на метро). При оплате бесконтактной банковской картой – 51 рубль", - говорится в сообщении.
Пересмотр тарифов в течение 2020 года не планируется, подчеркнули в ведомстве.
11 декабря 2019, 14:51Московские центральные диаметры (МЦД)