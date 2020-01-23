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В Подмосковье с февраля подорожают пригородные электрички
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РИА Новости

В Подмосковье с февраля подорожают пригородные электрички

16:46 23.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЭлектричка Московского центрального диаметра
Электричка Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Электричка Московского центрального диаметра . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Стоимость проезда в пределах одной зоны в электропоездах пригородного сообщения на территории Подмосковья возрастет с 23 до 24 рублей с 1 февраля текущего года, сообщили в пресс-службе комитета по ценам и тарифам Московской области.
"С 1 февраля 2020 года стоимость проезда в пределах одной зоны в электропоездах пригородного сообщения на территории Московской области составит 24 рубля. Тариф на разовый проезд в пределах Московских центральных диаметров при оплате транспортной картой "Тройка" составит 47 рублей (с учетом бесплатной пересадки на метро). При оплате бесконтактной банковской картой – 51 рубль", - говорится в сообщении.
Пересмотр тарифов в течение 2020 года не планируется, подчеркнули в ведомстве.
Московские центральные диаметры
11 декабря 2019, 14:51
Московские центральные диаметры (МЦД)
2000513
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