В Турции доставщику грозит 18 лет тюрьмы за плевок в пиццу

Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения, на которой работник службы доставки в Турции плюет в пиццу

Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения, на которой работник службы доставки в Турции плюет в пиццу

Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения, на которой работник службы доставки в Турции плюет в пиццу

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Разносчика пиццы в турецком городе Разносчика пиццы в турецком городе Эскишехир , плюнувшего в пиццу клиента, могут осудить на 18 лет, сообщает газета MilliGazete

Разносчик пиццы раскрыл коробку с пиццей и плюнул в нее, снимая это на видеокамеру сотового телефона. Этот эпизод был записан на камеру видеонаблюдения в подъезде дома, где живет клиент.

Адвокат истца потребовал осудить разносчика по соответствующей статье за попытку отравления либо причинения вреда здоровью, за что может грозить тюремный срок от 2 до 15 лет, а также предъявил обвинение в порче имущества, что карается сроком от 4 месяцев до 3 лет.