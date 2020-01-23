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В Турции доставщику грозит 18 лет тюрьмы за плевок в пиццу
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РИА Новости

В Турции доставщику грозит 18 лет тюрьмы за плевок в пиццу

16:46 23.01.2020 (обновлено: 19:51 23.01.2020)
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Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения, на которой работник службы доставки в Турции плюет в пиццу
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения, на которой работник службы доставки в Турции плюет в пиццу
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения, на которой работник службы доставки в Турции плюет в пиццу
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Разносчика пиццы в турецком городе Эскишехир, плюнувшего в пиццу клиента, могут осудить на 18 лет, сообщает газета MilliGazete.
Разносчик пиццы раскрыл коробку с пиццей и плюнул в нее, снимая это на видеокамеру сотового телефона. Этот эпизод был записан на камеру видеонаблюдения в подъезде дома, где живет клиент.
Адвокат истца потребовал осудить разносчика по соответствующей статье за попытку отравления либо причинения вреда здоровью, за что может грозить тюремный срок от 2 до 15 лет, а также предъявил обвинение в порче имущества, что карается сроком от 4 месяцев до 3 лет.
Неудачливый шутник уже уволен с работы и выплатил 4 тысячи лир (около 675 долларов) штрафа, но суд еще не завершен, и обвиняемому может грозить до 18 лет тюрьмы.
Эрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке
26 июня 2019, 20:32
Работница бара плюнула в сына Трампа
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ТурцияЭскишехирВ мире
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