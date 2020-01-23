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Религия и мировоззрение
2020-01-23T18:30+0300
https://ria.ru/20200123/1563790374.html
Депутат ГД попросил завести дело на Урганта за оскорбление верующих
https://cdn25.img.ria.ru/images/150063/27/1500632751_0:205:2913:1844_1036x0_80_0_0_cb5dc7fd76e33ef46c52c5edc7b2e36b.jpg
РИА Новости

Депутат ГД попросил завести дело на Урганта за оскорбление верующих

16:44 23.01.2020 (обновлено: 18:30 23.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант в телестудии передачи "Вечерний Ургант"
Телеведущий Иван Ургант в телестудии передачи Вечерний Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости, Артем Буденный. Депутат Госдумы Николай Земцов по просьбе православной организации "Сорок Сороков" обратился к генпрокурору России Игорю Краснову, чтобы возбудить уголовное дело в отношении телеведущего Ивана Урганта в связи оскорблением чувств верующих, которое, по его мнению, он совершил в рождественском выпуске телепередачи "Вечерний Ургант" на "Первом канале".
В январе православное движение "Сорок Cороков" разместило на портале "citizengo" петицию о лишении телеведущего Ивана Урганта российского гражданства из-за глумления над христианскими традициями, которое, по мнению авторов, он допустил в рождественском выпуске программы "Вечерний Ургант" в эфире "Первого канала". Авторы также попросили руководство телеканала принести извинения, а Роскомнадзор - заблокировать некоторые выпуски "Вечернего Урганта". Петиция собрала около 25 тысяч подписей. 17 января адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе высказал в твиттере предположение, что Ургант "наговорил себе на статью 148 УК РФ".
"Я обратился к генпрокурору с просьбой привлечь Урганта по статье 148 УК РФ, а руководству "Первого канала" вынести предупреждение о недопустимости подобных действий", - сказал РИА Новости Николай Земцов. Также в своем обращении он попросил возбудить уголовное дело по статье по 282 РФ УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
По его словам, он направил обращение генпрокурору, чтобы "все почувствовали "красную линию", за которую переходить не могут". "Если информационное орудие такого калибра, как "Первый канал", не понимает грани, что на Рождество Христово нельзя шутить на такие темы, что нас ждет дальше? Это недопустимо. В любой стране есть вещи, над которыми шутить нельзя, в России над Спасителем Иисусом Христом шутить нельзя", - добавил он.
Телеведущий Иван Ургант
16 января, 17:09Религия и мировоззрение
Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства
Координатор движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин рассказал РИА Новости, что обратился к депутату Госдумы Николаю Земцову от лица 25 тысяч человек, подписавших петицию, и благодарен Земцову, что тот "так оперативно откликнулся".
"Я сомневаюсь, что Ургант не знает, что оскорбил верующих. Если он не признает своей вины, если для него это не важно, если он сознательно это сделал, и не хочет ни оправдаться, ни прощение попросить - значит, нужно, чтобы возбудили уголовное дело, потому что чувства верующих были оскорблены", - сказал Кормухин.
По его мнению, Ургант осознанно выпустил провокационную программу в праздник Рождества Христова, пригласил в эфир гостей, которые дискредитировали имя Иисуса Христа и позволяли себе богохульные высказывания.
"Депардье неоднократно высказывался нелицеприятно по поводу веры. В программе он сравнил Христа с жареным поросенком на блюде, что больше всего возмутило православных христиан. Но я думаю, не только православных: мусульмане тоже считают Иисуса Христа пророком", - сказал Кормухин.
Он отметил, что Ургант провоцировал Депардье на подобные высказывания, так как показал в эфире компиляцию на икону Рождества Христова, где вместо Иисуса изображен Николас Кейдж, а вместо волхвов – режиссеры. "Тем самым Ургант дал понять Депарьде, что ему можно шутить на эти темы в программе".
Кроме того, по словам Кормухина, Ургант пригласил молодого репера под псевдонимом "Jesus" (Иисус в англ. транскрипции). "Репер не скрывает, что использует это имя для хайпа: у него есть татуировка "я сын бога". При этом он выступает на фоне горящих крестов, романтизирует наркотики, использует в текстах мат и, тем самым, дискредитирует имя Иисуса", - сказал собеседник агентства.
"Совокупность этих моментов и вызвала нашу реакцию в отношении Урганта. Он мог сделать много шагов, чтобы не допустить это кощунство: не пустить в эфир этот выпуск или вырезать провокационные моменты. Вместо этого он провоцировал гостей, построил программу так, чтобы 7 января, когда вся страна отмечала Рождество Христово, поглумиться над праздником, Иисусом Христом и чувствами верующих", - подытожил Кормухин.
Владимир Познер
17 января, 01:21Религия и мировоззрение
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
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Религия и мировоззрениеАналитика - Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеШота ГоргадзеНиколас КейджРоскомнадзорГосдума РФИван УргантМоскваРоссиярелигияОбщество
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