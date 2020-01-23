Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T19:54+0300
https://ria.ru/20200123/1563790320.html
Эксперт рассказал о недопустимости политических игр вокруг холокоста
https://cdn21.img.ria.ru/images/156371/85/1563718500_0:256:2730:1792_1036x0_80_0_0_3b464ebde42c61aceaf99d31267b937d.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о недопустимости политических игр вокруг холокоста

16:42 23.01.2020 (обновлено: 19:54 23.01.2020)
195
© РИА Новости / Алия СудаковаПосетители мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва-Шем
Посетители мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва-Шем
© РИА Новости / Алия Судакова
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Политические игры и информационная война вокруг болезненной темы холокоста недопустимы, России нужно более активно вводить темы, посвященные памяти Второй мировой войны, в образовательные и научно-исследовательские программы, считает сопредседатель Центра и Фонда "Холокост", профессор Российского государственного гуманитарного университета Илья Альтман.
Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом". В ходе своего выступления президент отметил, что в Израиле, как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, обелить убийц и преступников. Он отметил, что Россия высоко ценит усилия Израиля по сохранению памяти о Второй мировой войне.
Выставочный экспонат в мемориальном комплексе истории Холокоста Яд ва-Шем
00:27Религия и мировоззрение
Лидеры десятков стран приедут в Израиль на форум памяти Холокоста
"С моей точки зрения, любые политические игры, информационная война вокруг болезненной темы холокоста, темы жертв среди представителей разных национальностей недопустима", - сказал РИА Новости эксперт.
Он отметил, что сейчас Научно-просветительным центром "Холокост" проводится выставка "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение". "Нашей выставкой - она сейчас существует на девяти языках, и в преддверии визита президента на русском и иврите была развернута в Российском культурном центре в Тель-Авиве - мы показали конкретно, какие именно гетто и лагеря… освободила Красная Армия, сколько евреев она спасла. Поэтому любые разговоры о том, что наша страна или наша армия не спасала евреев Европы, мягко говоря, неубедительны", - отметил он.
Альтман подчеркнул, что очень важно, что президент России в ходе своей речи в Израиле отметил факт, что 40% всех жертв холокоста были уничтожены на территории Советского Союза, причем подавляющее их число – это граждане Советского Союза.
Мемориал холокоста в Литве
21 января, 17:20
Как Польша. Лидеры Эстонии не поедут в Израиль на форум о Холокосте
"На территории СССР также уничтожали граждан примерно 14 государств с центром уничтожения в Минске, Риге и Каунасе, поэтому территория СССР – это действительно территория холокоста. На территории РФ в ее современных границах было уничтожено порядка 200 тысяч евреев, было создано 44 гетто. Очень важно, что президент об этом сказал. Роль Красной Армии в спасении евреев Европы неоспорима", - отметил эксперт.
По мнению Альтмана, России "пришло время не отражать какие-то достаточно странные заявления, которые ежегодно произносятся перед международным днем памяти жертв холокоста, а более подробно вводить эти темы в образовательные и научно-исследовательские программы".
Он отметил, что выставка Научно-просветительного центра "Холокост" неизменно сопровождается круглыми столами с историками, педагогами тех стран, где показывается. "И мы находим с ними общий язык. И с польскими коллегами - 29 января в Варшаве состоится показ нашей выставки - мы уже договорились о проведении круглого стола для того, чтобы обсудить вопросы даже не столько спорных моментов, а как могут сотрудничать педагоги и ученые разных стран", - отметил Альтман.
Владимир Зеленский
10:52
Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле
"По историческим вопросам последнее слово должно быть за экспертами. К сожалению, на форум в Израиль они не приглашены. Впервые не приглашены руководители научных организаций, педагогических программ по данной теме. На мой взгляд, посыл этого форума это то, что должен состояться такой же форум тех, кто сохраняет память о холокосте. Тогда его решения, его результаты будут не только в политическом аспекте важнейшим противостоянием антисемитизму и ксенофобии, но и найдут свое отражение в образовательных, музейных и исследовательских программах. Без этого любые заявления, которые прозвучат, эффективными не будут", - считает эксперт.
Он подчеркнул, что лично водил по выставке Центра лидеров парламентов на четырех континентах - Аргентины, Уругвая, Чехии, Словакии, Израиля, Австрии, руководителей Международной организации ОБСЕ, Совета Европы.
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.
В ходе послания к Федеральному Собранию Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Президент РФ Владимир Путин
15:01
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
500001
Обсудить 0
ХолокостИлья АльтманВладимир ПутинВ мире
Рекомендуем
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Делегация России в ПАСЕ расскажет коллегам о поправке в конституцию
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Толстой рассказал о влиянии поправки в конституцию на отношения с ЕСПЧ
Путин: все несут ответственность за то, чтобы трагедии Второй мировой войны не повторились
Путин заявил об общей ответственности за недопущение мировой войны
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
Путин назвал холокост глубокой раной и трагедией
Путин: у нацистских преступлений были пособники во многих странах Европы
Путин напомнил о европейских пособниках преступлений нацистов
Военнослужащие польской армии у памятника воинам Советской Армии в Варшаве
Эксперт рассказал, как бороться с фальсификацией истории
Израильтянка Наама Иссахар
Осужденная в России Иссахар служила в армии во время обороны Израиля
Президент Израиля Реувен Ривлин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента в Иерусалиме
Ривлин заявил о борьбе Израиля с попытками пересмотреть историю
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
Кличко выучил слово, которое не смог произнести в Давосе
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич призвал ОБСЕ дать оценку языковой политике Киева
Наталья Поклонская
Поклонская осудила "сетевых праведников", критикующих Любимову
Телеведущий Иван Ургант в телестудии передачи Вечерний Ургант
Депутат ГД попросил завести дело на Урганта за оскорбление верующих
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова заявила о преступной войне с памятниками в Европе
Путин: долг политиков – защищать доброе имя героев Второй мировой и отстаивать правду
Путин рассказал о долге современных и будущих политиков
Хейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week
Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
Лента новостейМолния