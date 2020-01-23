Эксперт рассказал о недопустимости политических игр вокруг холокоста

Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Израиль для участия в качестве главного гостя в форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом". В ходе своего выступления президент отметил, что в Израиле, как и в России, озабочены, встревожены и возмущены попытками отрицать холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, обелить убийц и преступников. Он отметил, что Россия высоко ценит усилия Израиля по сохранению памяти о Второй мировой войне.

"С моей точки зрения, любые политические игры, информационная война вокруг болезненной темы холокоста, темы жертв среди представителей разных национальностей недопустима", - сказал РИА Новости эксперт.

Он отметил, что сейчас Научно-просветительным центром "Холокост" проводится выставка "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение". "Нашей выставкой - она сейчас существует на девяти языках, и в преддверии визита президента на русском и иврите была развернута в Российском культурном центре в Тель-Авиве - мы показали конкретно, какие именно гетто и лагеря… освободила Красная Армия, сколько евреев она спасла. Поэтому любые разговоры о том, что наша страна или наша армия не спасала евреев Европы, мягко говоря, неубедительны", - отметил он.

Альтман подчеркнул, что очень важно, что президент России в ходе своей речи в Израиле отметил факт, что 40% всех жертв холокоста были уничтожены на территории Советского Союза, причем подавляющее их число – это граждане Советского Союза.

"На территории СССР также уничтожали граждан примерно 14 государств с центром уничтожения в Минске, Риге и Каунасе, поэтому территория СССР – это действительно территория холокоста. На территории РФ в ее современных границах было уничтожено порядка 200 тысяч евреев, было создано 44 гетто. Очень важно, что президент об этом сказал. Роль Красной Армии в спасении евреев Европы неоспорима", - отметил эксперт.

По мнению Альтмана, России "пришло время не отражать какие-то достаточно странные заявления, которые ежегодно произносятся перед международным днем памяти жертв холокоста, а более подробно вводить эти темы в образовательные и научно-исследовательские программы".

Он отметил, что выставка Научно-просветительного центра "Холокост" неизменно сопровождается круглыми столами с историками, педагогами тех стран, где показывается. "И мы находим с ними общий язык. И с польскими коллегами - 29 января в Варшаве состоится показ нашей выставки - мы уже договорились о проведении круглого стола для того, чтобы обсудить вопросы даже не столько спорных моментов, а как могут сотрудничать педагоги и ученые разных стран", - отметил Альтман.

"По историческим вопросам последнее слово должно быть за экспертами. К сожалению, на форум в Израиль они не приглашены. Впервые не приглашены руководители научных организаций, педагогических программ по данной теме. На мой взгляд, посыл этого форума это то, что должен состояться такой же форум тех, кто сохраняет память о холокосте. Тогда его решения, его результаты будут не только в политическом аспекте важнейшим противостоянием антисемитизму и ксенофобии, но и найдут свое отражение в образовательных, музейных и исследовательских программах. Без этого любые заявления, которые прозвучат, эффективными не будут", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что лично водил по выставке Центра лидеров парламентов на четырех континентах - Аргентины, Уругвая, Чехии, Словакии, Израиля, Австрии, руководителей Международной организации ОБСЕ, Совета Европы.

Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.