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В Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
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РИА Новости

В Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

16:41 23.01.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЛюди в защитных медицинских масках
Люди в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Люди в защитных медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Власти Сингапура зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом нового типа, вспышка которого зафиксирована в китайском городе Ухань, сообщает газета Straits Times со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Носителем вируса признан житель Ухани 66 лет, который прибыл в Сингапур с группой из девяти человек в понедельник и остановился в комплексе Shangri-La's Rasa Sentosa resort. У сына мужчины выявлено подозрение на вирус, он переведен в больничную палату. Остальных участников группы поместили на карантин. Как ожидается, за ними будет вестись наблюдение в течение двух недель.
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По данным минздрава Сингапура, всего в стране зафиксировано 28 предполагаемых случаев нового коронавируса. После проверки у семи человек подозрение на вирус было снято.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаСингапурЗдоровье - ОбществоКитайУханьВ мире
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