В Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

Носителем вируса признан житель Ухани 66 лет, который прибыл в Сингапур с группой из девяти человек в понедельник и остановился в комплексе Shangri-La's Rasa Sentosa resort. У сына мужчины выявлено подозрение на вирус, он переведен в больничную палату. Остальных участников группы поместили на карантин. Как ожидается, за ними будет вестись наблюдение в течение двух недель.