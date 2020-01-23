Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T16:40+0300
https://ria.ru/20200123/1563790162.html
В Боливии сохраняется риск нового взрыва напряженности, заявили в МИД
https://cdn24.img.ria.ru/images/156170/66/1561706640_0:83:2982:1760_1036x0_80_0_0_cb468902e57e69863eea7969f4bed2af.jpg
РИА Новости

В Боливии сохраняется риск нового взрыва напряженности, заявили в МИД

16:40 23.01.2020
271
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москва обеспокоена тем, что в Боливии сохраняется риск нового взрыва напряженности в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обстановка в Боливии продолжает оставаться напряженной. Сегодня формально истек срок полномочий прежнего главы государства и состава парламента. Чтобы заполнить правовой вакуум, он был вызван отменой результатов голосования 20 октября, Конституционный суд страны принял решение о продлении мандата временного президента и парламентариев до вступления в должность тех, кто будет избран на новых, всеобщих выборах", - сказала Захарова на брифинге.
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
16 января, 18:05
Моралес признал идею создать в Боливии вооруженное ополчение ошибкой
"Уважая суверенитет Боливии, российская сторона данное решение не комментирует. Вместе с тем, мы не можем не отметить, что существенной частью населения страны, находящейся в оппозиции к нынешней власти, оно воспринимается, по меньшей мере, как политически неоднозначное. Сохраняется риск нового взрыва напряженности, это не может не вызывать обеспокоенности, как и опасность возврата к рискованной практике задействования вооруженных сил для подавления мирных манифестаций", - добавила она.
По словам Захаровой, в Москве исходят из того, что "только скорейшее формирование легитимных органов власти по итогам демократического, транспарентного голосования при участии всех без какой-либо дискриминации политических сил, способно вернуть эту страну к нормальной жизни".
"Мы считаем недопустимым какое-либо вмешательство иностранных государств в избирательный процесс", - добавила дипломат.
Боливия
18 января, 00:11
Экс-главу МВД из правительства Моралеса отправили в тюрьму в Боливии
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.
100001
Обсудить 0
Мария ЗахароваЭво МоралесМИД РФБоливияВ мире
Рекомендуем
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
СМИ: США хотят разместить комплексы ПРО Patriot на базе в Ираке
Полицейские на месте стрельбы в Сиэтле. 22 января 2020
В центре Сиэтла произошла стрельба
Во время акции протеста в Ливане
В Бекаа на съемочную группу ливанского канала напали во время митингов
Мобильный телефон с фотографией Дональда Трампа
Трамп обновил собственный рекорд по количеству сообщений в Twitter
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
США рассматривают введение ограничений на въезд для граждан ряда стран
Путин: Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах
Путин напомнил о вкладе советской армии в освобождение Европы
Президент США Дональд Трамп
Сенат США установил процедуру проведения импичмента Трампа
Тулси Габбард
Демократ Габбард подала иск о клевете против Клинтон
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Минздрав Бразилии опроверг данные о первом случае коронавируса
Зеев Элькин
В Израиле рассчитывают на создание зоны свободной торговли с Россией
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Парламент Боливии принял отставку Эво Моралеса
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
Делегация России в ПАСЕ поднимет вопрос о ситуации со Sputnik Эстония
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергей Лавров в Москве. 17 апреля 2019
Глава МИД Сербии назвал сотрудничество с Лавровым дружеским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков прокомментировал идею Путина о встрече лидеров пяти держав
Хейли Болдуин и Джастин Бибер на показе Джона Эллиота во время New York Fashion Week
Пользователи умоляют Джастина Бибера сбрить усы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
Лента новостейМолния