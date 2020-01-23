В Боливии сохраняется риск нового взрыва напряженности, заявили в МИД

"Уважая суверенитет Боливии, российская сторона данное решение не комментирует. Вместе с тем, мы не можем не отметить, что существенной частью населения страны, находящейся в оппозиции к нынешней власти, оно воспринимается, по меньшей мере, как политически неоднозначное. Сохраняется риск нового взрыва напряженности, это не может не вызывать обеспокоенности, как и опасность возврата к рискованной практике задействования вооруженных сил для подавления мирных манифестаций", - добавила она.