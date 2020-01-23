В Боливии сохраняется риск нового взрыва напряженности, заявили в МИД

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москва обеспокоена тем, что в Боливии сохраняется риск нового взрыва напряженности в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обстановка в Боливии продолжает оставаться напряженной. Сегодня формально истек срок полномочий прежнего главы государства и состава парламента. Чтобы заполнить правовой вакуум, он был вызван отменой результатов голосования 20 октября, Конституционный суд страны принял решение о продлении мандата временного президента и парламентариев до вступления в должность тех, кто будет избран на новых, всеобщих выборах", - сказала Захарова на брифинге.
"Уважая суверенитет Боливии, российская сторона данное решение не комментирует. Вместе с тем, мы не можем не отметить, что существенной частью населения страны, находящейся в оппозиции к нынешней власти, оно воспринимается, по меньшей мере, как политически неоднозначное. Сохраняется риск нового взрыва напряженности, это не может не вызывать обеспокоенности, как и опасность возврата к рискованной практике задействования вооруженных сил для подавления мирных манифестаций", - добавила она.
По словам Захаровой, в Москве исходят из того, что "только скорейшее формирование легитимных органов власти по итогам демократического, транспарентного голосования при участии всех без какой-либо дискриминации политических сил, способно вернуть эту страну к нормальной жизни".
"Мы считаем недопустимым какое-либо вмешательство иностранных государств в избирательный процесс", - добавила дипломат.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.