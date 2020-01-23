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Адвокат Иссахар уверен, что освобождение девушки не за горами
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РИА Новости

Адвокат Иссахар уверен, что освобождение девушки не за горами

16:40 23.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Освобождение осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар может быть "не за горами" после встречи президента РФ Владимира Путина с матерью девушки, сказал адвокат Вадим Клювгант.
Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью девушки и в ответ на переживания женщины заявил, что "все будет хорошо".
"Это была совместная встреча, все вместе общались с Наамой. Эта встреча является важным звеном в борьбе за освобождение Наамы. Мы все, кто участвовал в этой встрече, мы очень надеемся, что этот результат в виде освобождения совсем не за горами, поскольку сегодня мы услышали, что президент РФ уже дал обещание маме Наамы, что все будет хорошо", - сказал Клювгант журналистам в четверг.
Второй адвокат Иссахар Алексей Добрынин также надеется, что девушка скоро будет освобождена.
В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также выразила надежду, что слова российского лидера матери Иссахар можно расценивать, как возможное освобождение девушки.
Израильтянка Наама Иссахар
16:24
Иссахар видела по ТВ встречу своей матери с Путиным
"Я надеюсь, что слова Путина можно расценивать как надежду на благополучное разрешение и возможное досрочное освобождение. Досрочное освобождение может быть на основании помилования, если такое решение примет президент. Могут быть и другие основания освобождения, но его слова, что все будет хорошо, многое значат", - сказала Москалькова журналистам в четверг после осмотра колонии.
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
15:50
Москалькова поговорила по телефону с матерью Иссахар
50010228
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Наама ИссахарТатьяна МоскальковаВладимир ПутинРоссияИзраильВ мире
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