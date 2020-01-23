Адвокат Иссахар уверен, что освобождение девушки не за горами

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Освобождение осужденной в РФ израильтянки Освобождение осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар может быть "не за горами" после встречи президента РФ Владимира Путина с матерью девушки, сказал адвокат Вадим Клювгант.

Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью девушки и в ответ на переживания женщины заявил, что "все будет хорошо".

"Это была совместная встреча, все вместе общались с Наамой. Эта встреча является важным звеном в борьбе за освобождение Наамы. Мы все, кто участвовал в этой встрече, мы очень надеемся, что этот результат в виде освобождения совсем не за горами, поскольку сегодня мы услышали, что президент РФ уже дал обещание маме Наамы, что все будет хорошо", - сказал Клювгант журналистам в четверг.

Второй адвокат Иссахар Алексей Добрынин также надеется, что девушка скоро будет освобождена.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также выразила надежду, что слова российского лидера матери Иссахар можно расценивать, как возможное освобождение девушки.

"Я надеюсь, что слова Путина можно расценивать как надежду на благополучное разрешение и возможное досрочное освобождение. Досрочное освобождение может быть на основании помилования, если такое решение примет президент. Могут быть и другие основания освобождения, но его слова, что все будет хорошо, многое значат", - сказала Москалькова журналистам в четверг после осмотра колонии.

В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.