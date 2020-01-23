Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T16:40+0300
https://ria.ru/20200123/1563789896.html
Кличко выучил слово, которое не смог произнести в Давосе
https://cdn23.img.ria.ru/images/155691/16/1556911683_0:0:2779:1563_1036x0_80_0_0_779bfd963c273b2e98fd2c070f9a63c3.jpg
РИА Новости

Кличко выучил слово, которое не смог произнести в Давосе

16:40 23.01.2020
9962
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что выучил слово диджитализация, чтобы его "не подкалывали".
Политик провел экскурсию по своему кабинету и выложил видео на YouTube.
"Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Диджитализейшен — по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали. Сложно выговорить и еще сложнее реализовать", — признался Кличко.
В 2019 году на форуме в Давосе он смог произнести слово диджитализация с четвертой попытки.
Мэр Киева Виталий Кличко в Давосе
25 января 2019, 17:43
Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в зале
1819654217
Обсудить 8
Виталий КличкоКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Дубиноголовая коробочка.
23 января, 16:42
vvab6
1230001
Всего-то год потребовался, чтобы выучить одно слово из 14 букв. Гения заметно за версту.
23 января, 16:47
Алексей Шипарёв
560000
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Израильское СМИ признало фиаско Зеленского в Давосе
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
Операция ФСБ РФ
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Названа причина смерти актера из "Интернов" Данилы Перова
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, Освенцим (Польша)
Историк удивился из-за слов премьера Польши о Второй мировой войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
Лента новостейМолния