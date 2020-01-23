Кличко выучил слово, которое не смог произнести в Давосе

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что выучил слово диджитализация, чтобы его "не подкалывали".
Политик провел экскурсию по своему кабинету и выложил видео на YouTube.
"Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Диджитализейшен — по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали. Сложно выговорить и еще сложнее реализовать", — признался Кличко.
В 2019 году на форуме в Давосе он смог произнести слово диджитализация с четвертой попытки.
25 января 2019, 17:43Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в зале