Нетаньяху назвал свою важнейшую цель как премьера

"Аушвиц" – это рабство. Иерусалим – это свобода. "Аушвиц" - это смерть. Иерусалим - это жизнь. 75 лет назад наш народ, еврейский народ вышел живым, хоть и не невредимым из бездны смерти. Мы ничего не забываем. Мы не забываем пламя костров и дым. Мы не забываем этих ужасов. Но в то же время мы помним тот день – день освобождения. Мы помним тот день, когда в "Аушвиц" вошла Красная армия, мы помним самопожертвование стран-союзниц, мы помним жертвы, принесённые солдатами и народами, сражавшимися с Гитлером", - сказал Нетаньяху, выступая на пятом Международном форуме памяти жертв Холокоста.