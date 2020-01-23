Нетаньяху назвал свою важнейшую цель как премьера

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в основе Государства Израиль лежит необходимость предотвратить повторения Холокоста, и назвал это своей важнейшей целью как премьера.
"Аушвиц" – это рабство. Иерусалим – это свобода. "Аушвиц" - это смерть. Иерусалим - это жизнь. 75 лет назад наш народ, еврейский народ вышел живым, хоть и не невредимым из бездны смерти. Мы ничего не забываем. Мы не забываем пламя костров и дым. Мы не забываем этих ужасов. Но в то же время мы помним тот день – день освобождения. Мы помним тот день, когда в "Аушвиц" вошла Красная армия, мы помним самопожертвование стран-союзниц, мы помним жертвы, принесённые солдатами и народами, сражавшимися с Гитлером", - сказал Нетаньяху, выступая на пятом Международном форуме памяти жертв Холокоста.
"В самой основе Государства Израиль лежит необходимость предотвратить повторение подобной трагедии. Мы должны не допустить повторения Холокоста в будущем. И для меня как для премьер-министра это важнейшая цель", - добавил он.
Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками в январе 1945 года. Для участия в мероприятиях приглашены делегации из десятков стран мира. Президент России Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, принимает участие в работе международного форума. Он также присутствовал на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в Иерусалиме.