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В МИД отметили рост присутствия ИГ* в Афганистане
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РИА Новости

В МИД отметили рост присутствия ИГ* в Афганистане

16:34 23.01.2020 (обновлено: 16:35 23.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Международная террористическая организация "Исламское государство"* наращивает присутствие в Афганистане, несмотря на заявления официального Кабула о ликвидации очагов этой группировки в ряде районов страны, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Оплот ИГ* находится на востоке Афганистана – там сосредоточено более 1,5 тысячи джихадистов, и новые боевики все прибывают, в том числе из Сирии и Ирака через Пакистан. Конечной целью боевиков является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии, как информировал ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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"Нас по-прежнему тревожит последовательное формирование ее плацдарма на севере Афганистана, нацеленного на дестабилизацию обстановки в соседних государствах Центральной Азии. Наглядным примером этих намерений стало недавнее нападение ИГ* на пограничную заставу в Таджикистане", - сказала Захарова на брифинге.
Как отметила дипломат, несмотря на недавние заявления официального Кабула о "ликвидации" очага ИГ* на востоке страны, боевики "вновь поднимают там голову". "Так что угроза экстремизма, терроризма и, безусловно, связанного с ними наркотрафика, исходящего с афганской территории, сохраняют свою актуальность", - сказала Захарова.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Мария ЗахароваИсламское государствоМИД РФАфганистанПакистанТалибанНиколай ПатрушевВ мире
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