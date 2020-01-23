В МИД отметили рост присутствия ИГ* в Афганистане

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Международная террористическая организация " Международная террористическая организация " Исламское государство "* наращивает присутствие в Афганистане , несмотря на заявления официального Кабула о ликвидации очагов этой группировки в ряде районов страны, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Оплот ИГ* находится на востоке Афганистана – там сосредоточено более 1,5 тысячи джихадистов, и новые боевики все прибывают, в том числе из Сирии и Ирака через Пакистан. Конечной целью боевиков является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии, как информировал ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Нас по-прежнему тревожит последовательное формирование ее плацдарма на севере Афганистана, нацеленного на дестабилизацию обстановки в соседних государствах Центральной Азии. Наглядным примером этих намерений стало недавнее нападение ИГ* на пограничную заставу в Таджикистане", - сказала Захарова на брифинге.

Как отметила дипломат, несмотря на недавние заявления официального Кабула о "ликвидации" очага ИГ* на востоке страны, боевики "вновь поднимают там голову". "Так что угроза экстремизма, терроризма и, безусловно, связанного с ними наркотрафика, исходящего с афганской территории, сохраняют свою актуальность", - сказала Захарова.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.