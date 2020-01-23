Поклонская осудила "сетевых праведников", критикующих Любимову

"И те, кто сейчас пишет гадости про нового министра, забывают об одном: если хорошенько покопаться в ваших комментариях, постах в соцсетях, фотографиях — тоже можно нарыть много чего интересного... И если вы займете крупную должность, о которой даже и не мечтали в 15 или 25 лет, поверьте, все это всплывет наружу", - предостерегла Поклонская.