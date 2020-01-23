Поклонская осудила "сетевых праведников", критикующих Любимову

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская осудила критику в адрес нового министра культуры Ольги Любимовой за ее "обычные житейские посты" в интернете.
"Наблюдаю, как интернетные копатели (прям как археологи) нашли в соцсетях старые странички нового министра культуры РФ Ольги Любимовой, которые она вела 10 лет назад — когда еще, наверное, как и все мы, не думала о карьере и не знала, что каждый текст или личное фото могут легко использовать против тебя же. А теперь "сетевые праведники" устроили ей травлю за обычные житейские посты", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Она отметила, что после назначения прокурором Крыма оказалась в схожей ситуации и сначала "даже злилась из-за анимешных картинок, но затем успокоилась и посмеялась, так как юмор — это главная защита".
"И те, кто сейчас пишет гадости про нового министра, забывают об одном: если хорошенько покопаться в ваших комментариях, постах в соцсетях, фотографиях — тоже можно нарыть много чего интересного... И если вы займете крупную должность, о которой даже и не мечтали в 15 или 25 лет, поверьте, все это всплывет наружу", - предостерегла Поклонская.
Во вторник указом президента РФ Ольга Любимова была назначена на должность министра культуры РФ. С 2012 года этот пост занимал Владимир Мединский.
21 января, 21:24Биография Ольги Любимовой