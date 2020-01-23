Из Боткинской больницы эвакуировали почти 50 человек из-за возгорания

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Около 50 человек вывели из Боткинской больницы в Москве в соседний корпус из-за возгорания в вентиляционной камере, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"После возгорания в вентиляционной камере на минус первом этаже Боткинской больницы в соседний корпус были перемещены 47 человек. Возгорание оперативно ликвидировано, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что общая площадь возгорания составила порядка пяти квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.