В МИД осудили санкционную политику США в отношении Венесуэлы

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Санкционная политика США против Венесуэлы перешагнула все мыслимые пределы контрпродуктивности и антигуманности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее министерство финансов США сообщило, что расширило список санкций против Венесуэлы за счет семи граждан страны, включая известных парламентариев, среди которых присутствует Луис Парра, избранный на пост спикера венесуэльского парламента вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно объявившего себя временным главой государства.
"Санкционная политика США против Венесуэлы и ее народа, перешагнувшая все мыслимые пределы контрпродуктивности и антигуманности, да и вообще давно уже поправшая международное право, лишь усугубляет социально-экономический кризис, стимулирует миграционные потоки в соседние страны", - сказала она во время брифинга в четверг.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. На официальном заседании парламента 5 января 2020 года вместо Гуаидо на пост спикера был избран Луис Парра.