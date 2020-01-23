В МИД осудили санкционную политику США в отношении Венесуэлы

"Санкционная политика США против Венесуэлы и ее народа, перешагнувшая все мыслимые пределы контрпродуктивности и антигуманности, да и вообще давно уже поправшая международное право, лишь усугубляет социально-экономический кризис, стимулирует миграционные потоки в соседние страны", - сказала она во время брифинга в четверг.