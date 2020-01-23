Запретный город в Пекине закрыли из-за распространения коронавируса

ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Музейный комплекс Запретный город (Гугун) в Музейный комплекс Запретный город (Гугун) в Пекине с этой субботы, 25 января, закрывается в связи с распространением нового типа коронавируса , следует из заявления администрации музея.

"В связи с необходимостью проведения работ по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса и чтобы не допустить перекрестной инфекции во время большого скопления людей, с 25 января музей Гугун будет закрыт", - говорится в опубликованном заявлении.

О возобновлении работы музея будет сообщено отдельно.

Посетители, уже купившие билеты, могут вернуть их.