Запретный город в Пекине закрыли из-за распространения коронавируса

ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Музейный комплекс Запретный город (Гугун) в Пекине с этой субботы, 25 января, закрывается в связи с распространением нового типа коронавируса, следует из заявления администрации музея.
"В связи с необходимостью проведения работ по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса и чтобы не допустить перекрестной инфекции во время большого скопления людей, с 25 января музей Гугун будет закрыт", - говорится в опубликованном заявлении.
О возобновлении работы музея будет сообщено отдельно.
Посетители, уже купившие билеты, могут вернуть их.
Запретный город - самый обширный дворцовый комплекс в мире, на сегодняшний день является главным историческим комплексом Пекина. Созданный на его основе музей "Гугун" хранит крупнейшее в Китае собрание произведений китайского традиционного искусства, сформированное из коллекции, принадлежавшей императорскому дому. В 2020 году Запретному городу исполнится 600 лет.