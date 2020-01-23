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Культура
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Запретный город в Пекине закрыли из-за распространения коронавируса
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РИА Новости

Запретный город в Пекине закрыли из-за распространения коронавируса

16:28 23.01.2020 (обновлено: 16:40 23.01.2020)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЖители Пекина в защитных медицинских масках
Жители Пекина в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Жители Пекина в защитных медицинских масках
ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Музейный комплекс Запретный город (Гугун) в Пекине с этой субботы, 25 января, закрывается в связи с распространением нового типа коронавируса, следует из заявления администрации музея.
"В связи с необходимостью проведения работ по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса и чтобы не допустить перекрестной инфекции во время большого скопления людей, с 25 января музей Гугун будет закрыт", - говорится в опубликованном заявлении.
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О возобновлении работы музея будет сообщено отдельно.
Посетители, уже купившие билеты, могут вернуть их.
Запретный город - самый обширный дворцовый комплекс в мире, на сегодняшний день является главным историческим комплексом Пекина. Созданный на его основе музей "Гугун" хранит крупнейшее в Китае собрание произведений китайского традиционного искусства, сформированное из коллекции, принадлежавшей императорскому дому. В 2020 году Запретному городу исполнится 600 лет.
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КультураРаспространение нового коронавирусакоронавирусыПекинКитайВ мире
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