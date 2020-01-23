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В китайских кинотеатрах отменили все премьеры из-за коронавируса
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РИА Новости

В китайских кинотеатрах отменили все премьеры из-за коронавируса

16:27 23.01.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
Пассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Пассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Представители всех семи фильмов, премьеры которых должны были состояться в Китае во время выходных по случаю Нового года по лунному календарю, в четверг объявили об отмене показов из-за вспышки нового типа коронавируса.
Новый год по лунному календарю в этом году выпадает в ночь на 25 января, а праздничные выходные продлятся до 30 января. Именно в эти даты в Китае в прокат выходят новые картины. В этом году на широкие экраны должны были выйти семь фильмов, в том числе картины Detective Chinatown-3, Lost in Russia, Legend of Dedication и Leap, однако на фоне распространения нового типа коронавируса, из-за которого во многих городах отменяются массовые мероприятия, продюсеры фильмов объявили об отмене показов.
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Сайт по продаже билетов Maoyan прогнозировал, что бокс-офис на семь картин за предстоящие пятницу и субботу составит минимум 1,4 миллиарда юаней. Платформа объявила, что вернет деньги за купленные билеты в полном объеме. Таким образом, в этом году во время праздников в Китае в прокат не выйдет ни одного нового фильма.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус в настоящее время распространился в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване.
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