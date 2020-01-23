В китайских кинотеатрах отменили все премьеры из-за коронавируса

ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Представители всех семи фильмов, премьеры которых должны были состояться в Представители всех семи фильмов, премьеры которых должны были состояться в Китае во время выходных по случаю Нового года по лунному календарю, в четверг объявили об отмене показов из-за вспышки нового типа коронавируса

Новый год по лунному календарю в этом году выпадает в ночь на 25 января, а праздничные выходные продлятся до 30 января. Именно в эти даты в Китае в прокат выходят новые картины. В этом году на широкие экраны должны были выйти семь фильмов, в том числе картины Detective Chinatown-3, Lost in Russia, Legend of Dedication и Leap, однако на фоне распространения нового типа коронавируса, из-за которого во многих городах отменяются массовые мероприятия, продюсеры фильмов объявили об отмене показов.

Сайт по продаже билетов Maoyan прогнозировал, что бокс-офис на семь картин за предстоящие пятницу и субботу составит минимум 1,4 миллиарда юаней. Платформа объявила, что вернет деньги за купленные билеты в полном объеме. Таким образом, в этом году во время праздников в Китае в прокат не выйдет ни одного нового фильма.