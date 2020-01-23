Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-23T16:25+0300
https://ria.ru/20200123/1563789238.html
В "Алиэкспресс" заявили, что товары из Китая не представляют угрозы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155746/02/1557460282_0:123:3072:1851_1036x0_80_0_0_14078a899998aeb3907669b39d174cbe.jpg
РИА Новости

В "Алиэкспресс" заявили, что товары из Китая не представляют угрозы

16:25 23.01.2020
4473
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкAliExpress
AliExpress
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
AliExpress. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Товары из Китая и их упаковка не представляют угрозы для потребителей в связи с распространением в КНР коронавируса, никаких доказательств рисков нет, заявили РИА Новости в компании "Алиэкспресс Россия".
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Вирус распространился за пределы КНР, китайские власти официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, 17 человек умерли.
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
14:33
В Китае выяснили, как излечить заразившихся новым видом коронавируса
"Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России и КНР", - сообщила пресс-служба "Алиэкспресс Россия".
Ранее в нескольких российских регионах Роспотребнадзор усилил из-за коронавируса меры контроля на пограничных пунктах пропуска и в аэропортах.
Жители Москвы в защитных масках
21 января, 13:27
Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
821117
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаРоссельхознадзорРоспотребнадзорКитайВ мире
Рекомендуем
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
Кличко выучил слово, которое не смог произнести в Давосе
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Мясо змеи на традиционном рынке в Индонезии
Ученые выяснили первоисточник нового коронавируса из Китая
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Кладбище в Великобритании
Шотландец обнаружил на кладбище свое надгробие
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме
В Иерусалиме открыли памятник героям блокадного Ленинграда
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Игрушка в палате детской больницы
Медики рассказали о "пьяном" мальчике, госпитализированном в Саратове
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:53У жертвы извержения Везувия нашли превращенный в стекло мозг
20:50В Белом доме заявили, что предприняли меры из-за нового коронавируса
20:48В Италии распродают дома за один евро
20:45СМИ сообщили о количестве людей, успевших покинуть Ухань
20:27Мексиканские власти сообщили о трех новых подозрениях на коронавирус
20:26Прокуратура выяснит обстоятельства отравления младенца в Клину
20:22В правительстве уточнили число заместителей руководителя аппарата
20:22Представитель КНДР впервые приедет на Мюнхенскую конференцию
20:16На Алтае раскрыли серию убийств 25-летней давности
20:16Путин встретится с премьером Баварии на следующей неделе в Москве
20:12Песков объяснил, почему Путин не встретился в Израиле с Зеленским
20:08Лондон ждет деталей предложения Путина о встрече лидеров пяти стран
19:59Комитет СФ подключится к подготовке поправок о гражданстве дипломатов
19:57Помпео готов остаться госсекретарем, если Трампа переизберут
19:57Власти города Ухань пытаются справиться с паникой среди жителей
19:52В МИД Ирана отреагировали на угрозы в адрес преемника Сулеймани
19:50Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
19:50В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
19:48Путин заявил о готовности наращивать сотрудничество с Палестиной
19:45Аббас намерен обсудить ближневосточную "сделку века"
Лента новостейМолния