В "Алиэкспресс" заявили, что товары из Китая не представляют угрозы

ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Товары из Китая и их упаковка не представляют угрозы для потребителей в связи с распространением в КНР коронавируса, никаких доказательств рисков нет, заявили РИА Новости в компании "Алиэкспресс Россия".

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Вирус распространился за пределы КНР, китайские власти официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, 17 человек умерли.

"Нет никаких доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России и КНР", - сообщила пресс-служба "Алиэкспресс Россия".