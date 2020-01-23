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Путин рассказал о долге современных и будущих политиков
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РИА Новости

Путин рассказал о долге современных и будущих политиков

16:24 23.01.2020 (обновлено: 18:30 23.01.2020)
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ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Долг современных и будущих политиков - защищать доброе имя героев Второй мировой войны и отстаивать правду и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Память о Холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчания. К сожалению, сегодня память о войне и ее уроки, наследие все чаще становятся объектом политической сиюминутной конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо. А долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей - защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников", - сказал Путин на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" в Иерусалиме.
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"Для этого важно использовать все возможности - информационные, политические, культурные, авторитет и влияние наших стран в мире. Уверен, что все, кто присутствует здесь, в этом зале на форуме разделяют такие озабоченности и готовы отстаивать вместе с нами правду и справедливость", - подчеркнул президент РФ.
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Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинИзраильВ мире
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