Путин рассказал о долге современных и будущих политиков

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Долг современных и будущих политиков - защищать доброе имя героев Второй мировой войны и отстаивать правду и справедливость, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Память о Холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчания. К сожалению, сегодня память о войне и ее уроки, наследие все чаще становятся объектом политической сиюминутной конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо. А долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей - защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников", - сказал Путин на форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" в Иерусалиме.
"Для этого важно использовать все возможности - информационные, политические, культурные, авторитет и влияние наших стран в мире. Уверен, что все, кто присутствует здесь, в этом зале на форуме разделяют такие озабоченности и готовы отстаивать вместе с нами правду и справедливость", - подчеркнул президент РФ.