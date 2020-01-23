Путин рассказал о долге современных и будущих политиков

"Для этого важно использовать все возможности - информационные, политические, культурные, авторитет и влияние наших стран в мире. Уверен, что все, кто присутствует здесь, в этом зале на форуме разделяют такие озабоченности и готовы отстаивать вместе с нами правду и справедливость", - подчеркнул президент РФ.