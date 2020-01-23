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Иссахар видела по ТВ встречу своей матери с Путиным
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РИА Новости

Иссахар видела по ТВ встречу своей матери с Путиным

16:24 23.01.2020
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© Фото : аккаунт Naama Issachar в InstagramИзраильтянка Наама Иссахар
Израильтянка Наама Иссахар
© Фото : аккаунт Naama Issachar в Instagram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила по телефону матери израильтянки Наамы Иссахар, что у осужденной есть телевизор и она видела ее встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью девушки и в ответ на переживания женщины заявил, что "все будет хорошо".

"У нее есть все необходимые продукты в помещении, где она находится, у нее есть телевизор, и она сегодня видела вашу встречу с Владимиром Владимировичем Путиным. Находится под большим впечатлением", - сказала Москалькова.

Омбудсмен также добавила, что у Иссахар есть горячая вода и книги. Москалькова также рассказала, что на новость о встрече российского лидера с ее мамой осужденная отреагировала "по-женски": очень эмоционально, со слезами на глазах и улыбкой.
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В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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2962024
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