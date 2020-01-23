Иссахар видела по ТВ встречу своей матери с Путиным

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила по телефону матери израильтянки Наамы Иссахар , что у осужденной есть телевизор и она видела ее встречу с президентом России Владимиром Путиным , передает корреспондент РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью девушки и в ответ на переживания женщины заявил, что "все будет хорошо".

"У нее есть все необходимые продукты в помещении, где она находится, у нее есть телевизор, и она сегодня видела вашу встречу с Владимиром Владимировичем Путиным. Находится под большим впечатлением", - сказала Москалькова.

Омбудсмен также добавила, что у Иссахар есть горячая вода и книги. Москалькова также рассказала, что на новость о встрече российского лидера с ее мамой осужденная отреагировала "по-женски": очень эмоционально, со слезами на глазах и улыбкой.

В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.