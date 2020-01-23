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ЦИК выступил против электронного голосования по изменению Конституции
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РИА Новости

ЦИК выступил против электронного голосования по изменению Конституции

16:23 23.01.2020 (обновлено: 16:37 23.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Центризбирком выступает против электронного голосования при общероссийском голосовании по поправке к конституции, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"По электронному голосованию - спорный вопрос. На ваше решение. Мы в данном случае на этом общероссийском голосовании против (электронного - ред.)", - сказала Памфилова на заседании рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию.
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"Я не знаю, стоит ли сейчас? На мой взгляд, не стоит. С учетом того, что было на выборах в Москве, скажем, разного рода резонанс именно по электронному голосованию, сейчас притягивать все к электронному голосованию, я полагаю, вреда может быть больше, чем пользы", - заявила глава ЦИК.
Памфилова отметила, что при проведении общероссийского голосования необходимо использовать "традиционные процедуры", к которым привыкли граждане, и максимально его упростить, "убрать все то, что не требуется". Голосование должно обеспечивать право на тайное голосование, на свободу волеизъявления, доступность и равенство прав, подчеркнула она.
Впервые в стране эксперимент по проведению электронного голосования прошел на трех участках во время выборов в столичный парламент 8 сентября. После выборов Памфилова заявляла, что ЦИК не торопится с расширением эксперимента - по ее словам, прежде, чем думать о целесообразности введения электронного голосования по всей стране, нужно провести несколько экспериментов и тщательно проанализировать результаты.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
1541005
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ЦИКЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФПолитика
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