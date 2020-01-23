ЦИК выступил против электронного голосования по изменению Конституции

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Центризбирком выступает против электронного голосования при общероссийском голосовании по поправке к конституции , заявила глава ЦИК Элла Памфилова

"По электронному голосованию - спорный вопрос. На ваше решение. Мы в данном случае на этом общероссийском голосовании против (электронного - ред.)", - сказала Памфилова на заседании рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию.

"Я не знаю, стоит ли сейчас? На мой взгляд, не стоит. С учетом того, что было на выборах в Москве, скажем, разного рода резонанс именно по электронному голосованию, сейчас притягивать все к электронному голосованию, я полагаю, вреда может быть больше, чем пользы", - заявила глава ЦИК.

Памфилова отметила, что при проведении общероссийского голосования необходимо использовать "традиционные процедуры", к которым привыкли граждане, и максимально его упростить, "убрать все то, что не требуется". Голосование должно обеспечивать право на тайное голосование, на свободу волеизъявления, доступность и равенство прав, подчеркнула она.