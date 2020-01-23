"Ростех" разработал терминал выдачи анализов без обращения к врачу

Тест ДНК – не гарантия! Случаи, когда анализам верить нельзя ДНК-тест иногда – чуть ли не единственный способ доказать причастность человека к преступлению или возможность установить родство. Теперь судьям придется сложнее: полагаться только на генный анализ больше нельзя.