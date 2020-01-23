"Ростех" разработал терминал выдачи анализов без обращения к врачу

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал терминал для выдачи пациентам результатов медицинских лабораторных исследований без обращения к врачу или в регистратуру; разработка позволит уменьшить нагрузку на персонал и сократить очереди в медучреждениях, говорится в сообщении компании.
Терминал разработан НПП "Рубин" (входит в концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника"). Он представляет собой автономное устройство, которое устанавливается в поликлиниках или больницах, интегрируется в локальную сеть и позволяет пациентам самостоятельно распечатывать результаты лабораторных исследований. Для этого пациенту нужно ввести специальный индивидуальный идентификационный код с помощью сенсорного экрана.
В настоящее время терминал установлен и успешно функционирует в лечебно-диагностической клинике Пензы.
"Новая аппаратура может применяться не только в медицинских учреждениях. Конфигурация терминала адаптируется под нужды конкретного предприятия или организации, где требуется перевести оформление и выдачу документов в режим самообслуживания. Например, устройство может использоваться в МФЦ и других госучреждениях", - рассказал генеральный директор НПП "Рубин" Андрей Тарасов.