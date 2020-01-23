Любимов рассказал о системе профобразования в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 23 янв - РИА Новости. Система профессионального образования Система профессионального образования Рязанской области делает серьезный шаг вперед, ее поддержка является одним из приоритетных направлений для руководства региона, заявил в четверг губернатор Николай Любимов на открытии пяти современных мастерских в Рязанском политехническом колледже.

Мастерские созданы в рамках нацпроекта "Образование" и оснащены в соответствии со стандартами WorldSkills. Как отметил Любимов, теперь студенты на качественно новом уровне смогут изучать машиностроение, управление сложными техническими системами, заниматься обработкой материалов. Для того, чтобы это стало возможным, из федерального бюджета было направлено свыше 40 миллионов рублей, еще более 30 миллионов рублей выделил регион в качестве софинансирования.

"Вложенные ресурсы гарантируют отдачу. Это, безусловно, поможет достичь значительных результатов в подготовке профессиональных рабочих кадров. Позволит сделать так, чтобы наши ребята выходили в большую производственную жизнь конкурентоспособными и обладали всеми компетенциями, необходимыми на современном рынке труда",– сказал Любимов.

Губернатор осмотрел новые мастерские и оценил возможности современного оборудования, которым они оснащены. Это в том числе станки с ЧПУ, универсальные токарные и фрезерные станки, 3D сканеры и принтеры для внедрения аддитивных технологий. По словам Любимова, инновационное образовательное пространство будет использоваться также для повышения квалификации преподавателей, проведения демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills, профориентационных мероприятий.

Губернатор отметил, что обновление инфраструктуры учреждений профобразования продолжится.