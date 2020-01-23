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Пьяный пассажир устроил дебош в поезде Москва — Санкт-Петербург
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РИА Новости

Пьяный пассажир устроил дебош в поезде Москва — Санкт-Петербург

16:20 23.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВысокоскоростной поезд "Сапсан"
Высокоскоростной поезд Сапсан
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Высокоскоростной поезд "Сапсан". Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции в Тверской области сняли с поезда Москва — Санкт-Петербург нетрезвого мужчину, устроившего дебош в вагоне, сообщил линейный отдел МВД России на станции Тверь в четверг.
В Сети появилась видеозапись задержания пассажира "Сапсана". Он был сильно пьян и сопротивлялся полицейским. Сообщается, что мужчина приставал к соседу, а затем устроил скандал с пытавшейся его утихомирить охраной поезда.
"В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Тверь поступило сообщение о необходимости прибытия наряда к поезду сообщением Москва — Санкт-Петербург, прибывающего на станцию Вышний Волочек. Причиной вызова правоохранителей послужил нетрезвый пассажир, нарушающий общественный порядок и мешающий отдыху других пассажиров", - говорится в сообщении.
На станции Вышний Волочек транспортные полицейские сняли с поезда 40-летнего жителя Москвы и доставили его в дежурную часть.
"В отношении данного гражданина составлен административный материал по статье 20.1 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство", - информирует полиция. Представитель ведомства отметила РИА Новости, что мужчина должен будет заплатить штраф до тысячи рублей.
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МВД РФМоскваТверская областьВышний ВолочекПроисшествия
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