Пьяный пассажир устроил дебош в поезде Москва — Санкт-Петербург

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Сотрудники транспортной полиции в Сотрудники транспортной полиции в Тверской области сняли с поезда Москва — Санкт-Петербург нетрезвого мужчину, устроившего дебош в вагоне, сообщил линейный отдел МВД России на станции Тверь в четверг.

В Сети появилась видеозапись задержания пассажира "Сапсана". Он был сильно пьян и сопротивлялся полицейским. Сообщается, что мужчина приставал к соседу, а затем устроил скандал с пытавшейся его утихомирить охраной поезда.

"В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Тверь поступило сообщение о необходимости прибытия наряда к поезду сообщением Москва — Санкт-Петербург, прибывающего на станцию Вышний Волочек. Причиной вызова правоохранителей послужил нетрезвый пассажир, нарушающий общественный порядок и мешающий отдыху других пассажиров", - говорится в сообщении.

На станции Вышний Волочек транспортные полицейские сняли с поезда 40-летнего жителя Москвы и доставили его в дежурную часть.