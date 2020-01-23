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В Екатеринбурге поймали слоних, которые сбежали купаться в снегу
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РИА Новости

В Екатеринбурге поймали слоних, которые сбежали купаться в снегу

16:18 23.01.2020 (обновлено: 16:19 23.01.2020)
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© Фото : страница "Типичный Екатеринбург" во ВКонтактеСлониха на улице Екатеринбурга
Слониха на улице Екатеринбурга
© Фото : страница "Типичный Екатеринбург" во ВКонтакте
Слониха на улице Екатеринбурга
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Сотрудники цирка Екатеринбурга с помощью работников ГИБДД поймали двух слоних, которые при погрузке в контейнер увидели снег и сбежали, чтобы "получить эмоции перед длительным переездом".
Ранее местные жители опубликовали в социальных сетях фотографии и видеоролики, на которых видно, как два слона пытаются уйти с газона, на который их вывели сотрудники цирка. У одной из слоних порвалась привязанная к ноге веревка и она смогла уйти на проезжую часть. Также очевидцы успели заснять, как одна из слоних лежит в снегу.
Как пояснили в цирке, инцидент произошел с 45-летней индийской слонихой Карлой и ее 50-летней "коллегой" Ранией, выступающих с программой "Итальянский цирк", во время их отправки на гастроли в Санкт-Петербург.
"Екатеринбургский цирк устроен так, что погрузка происходит за территорией. При выходе за пределы (территории) слоны невероятно обрадовались снегу, обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей. Рании осталась около дерева, а Карла через дорогу пошла к горке снега", - говорится в сообщении.
В учреждении подчеркнули, что у слонов свой характер, и они "захотели получить эмоций перед длительным переездом".
В отделении пропаганды городского ГИБДД РИА Новости уточнили, что сотрудники ГАИ оказывали помощь работникам цирка во время поимки животных, перекрывая движение на выезде из цирка и обеспечивая безопасность на дороге.
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Трёхтонные балерины с первых представлений покорили Екатеринбургского зрителя🤩 Они такие очаровательные и такие весёлые – прям не налюбоваться☺️ ⠀ Заключительные представления новогодней программы: 💥11 января, суббота - 13:00 и 17:00 💥12 января, воскресенье - 13:00 #ЦиркЕкатеринбурга #СлоныИТигры #ИтальянскийЦирк #Слоны #слонихи #екатеринбург #екбсейчас #цирк #екатеринбурскийцирк #circus #elephant #росгосцирк

Публикация от • ЦИРК ЕКАТЕРИНБУРГА • (@circus.ekaterinburg)

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