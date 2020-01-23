В Екатеринбурге поймали слоних, которые сбежали купаться в снегу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Сотрудники цирка Сотрудники цирка Екатеринбурга с помощью работников ГИБДД поймали двух слоних, которые при погрузке в контейнер увидели снег и сбежали, чтобы "получить эмоции перед длительным переездом".

Ранее местные жители опубликовали в социальных сетях фотографии и видеоролики, на которых видно, как два слона пытаются уйти с газона, на который их вывели сотрудники цирка. У одной из слоних порвалась привязанная к ноге веревка и она смогла уйти на проезжую часть. Также очевидцы успели заснять, как одна из слоних лежит в снегу.

Как пояснили в цирке, инцидент произошел с 45-летней индийской слонихой Карлой и ее 50-летней "коллегой" Ранией, выступающих с программой "Итальянский цирк", во время их отправки на гастроли в Санкт-Петербург.

"Екатеринбургский цирк устроен так, что погрузка происходит за территорией. При выходе за пределы (территории) слоны невероятно обрадовались снегу, обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей. Рании осталась около дерева, а Карла через дорогу пошла к горке снега", - говорится в сообщении.

В учреждении подчеркнули, что у слонов свой характер, и они "захотели получить эмоций перед длительным переездом".