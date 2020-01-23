Путин назвал холокост глубокой раной и трагедией

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Холокост был и останется глубокой раной, трагедией, память о которой сохранится навсегда.
"Холокост был и останется для нас глубокой раной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда", - сказал он на форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом".
Президент РФ отметил, что мы скорбим обо всех жертвах нацизма, в числе которых - 6 миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, зверски убитых в ходе карательных операций.
"Из них 40% - это граждане бывшего Советского союза", - добавил он.
Пятый Всемирный форум памяти Холокоста организуется совместно на паритетных началах мемориалом "Яд Вашем", президентом Государства Израиль и фондом "Всемирный форум памяти Холокоста".
Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых проходит в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира.