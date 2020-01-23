Путин назвал холокост глубокой раной и трагедией

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда "Свеча памяти" на территории парка "Сакер" в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что Холокост был и останется глубокой раной, трагедией, память о которой сохранится навсегда.

"Холокост был и останется для нас глубокой раной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда", - сказал он на форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом".

Президент РФ отметил, что мы скорбим обо всех жертвах нацизма, в числе которых - 6 миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, зверски убитых в ходе карательных операций.

"Из них 40% - это граждане бывшего Советского союза", - добавил он.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста организуется совместно на паритетных началах мемориалом "Яд Вашем", президентом Государства Израиль и фондом "Всемирный форум памяти Холокоста".