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Толстой рассказал о влиянии поправки в конституцию на отношения с ЕСПЧ
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РИА Новости

Толстой рассказал о влиянии поправки в конституцию на отношения с ЕСПЧ

16:16 23.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правовая защищенность россиян, в том числе и по линии ЕСПЧ, не пострадает в связи с решениями принять поправку в Конституцию РФ, заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Правовая защищенность граждан России, в том числе по линии ЕСПЧ, ни коим образом не меняется и ни каким образом не пострадает в связи с будущими решениями по изменению Конституции", - заявил Толстой журналистам.
Госдума РФ на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. Они направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
15:55
Делегация России в ПАСЕ расскажет коллегам о поправке в конституцию
1010016
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Петр ТолстойКонституция РФГосдума РФЕвропейский суд по правам человекаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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