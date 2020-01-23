Толстой рассказал о влиянии поправки в конституцию на отношения с ЕСПЧ

"Правовая защищенность граждан России, в том числе по линии ЕСПЧ, ни коим образом не меняется и ни каким образом не пострадает в связи с будущими решениями по изменению Конституции", - заявил Толстой журналистам.

Госдума РФ на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. Они направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.