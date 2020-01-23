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Путин рассказал о погибшем во время блокады Ленинграда брате
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РИА Новости

Путин рассказал о погибшем во время блокады Ленинграда брате

16:10 23.01.2020 (обновлено: 16:50 23.01.2020)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин в ходе выступления в Израиле на открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда рассказал, что трагедия коснулась и его семьи.
"Отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 42-го года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге. Среди тысяч, сотен тысяч других горожан", — отметил он.
Президент РФ Владимир Путин
15:01
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Российский лидер подчеркнул, что никакие документы не смогут передать то, что в действительности переживали люди во время Великой Отечественной войны: по мнению Путина, блокаду Ленинграда и холокост невозможно сравнить ни с какими другими трагедиями.
Завершая выступление, президент эмоционально поблагодарил израильтян за открытие памятника.
"Это останется надолго, на века. И открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня… Спасибо!" — заключил президент.
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Блокада Ленинграда (1941-1944)ХолокостВладимир ПутинИзраильОбществоВ мире
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