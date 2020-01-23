Путин рассказал о погибшем во время блокады Ленинграда брате

"Отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер зимой 42-го года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге. Среди тысяч, сотен тысяч других горожан", — отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что никакие документы не смогут передать то, что в действительности переживали люди во время Великой Отечественной войны: по мнению Путина, блокаду Ленинграда и холокост невозможно сравнить ни с какими другими трагедиями.

Завершая выступление, президент эмоционально поблагодарил израильтян за открытие памятника.