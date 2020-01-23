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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-23T16:07+0300
https://ria.ru/20200123/1563788385.html
Лавров обсудит с Педерсеном вопросы сирийского урегулирования
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РИА Новости

Лавров обсудит с Педерсеном вопросы сирийского урегулирования

16:07 23.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен на встрече 24 января обсудят весь спектр вопросов сирийского урегулирования, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Двадцать четвертого января глава российского внешнеполитического ведомства примет специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии господина Педерсена. В ходе предстоящих консультаций предполагается обсудить весь спектр вопросов сирийского урегулирования, включая ситуацию на земле, оказание гуманитарной помощи нуждающимся, содействие возвращению беженцев, внутриперемещенных лиц", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, также стороны планируют подробно рассмотреть положение дел в конституционном комитете в свете налаживания его устойчивой работы.
Ранее официальный представитель Педерсена Дженнифер Фентон сообщила РИА Новости, что спецпосланник ООН планирует в пятницу провести в Москве переговоры с Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. По ее словам, на следующей неделе Педерсен посетит Дамаск, а затем проведет брифинг для Совета безопасности ООН.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Вчера, 18:14Война в Сирии
Педерсен рассчитывает на новую встречу конституционного комитета Сирии
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Война в СирииГейр ПедерсенВойна в СирииМария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФСирияООНВ мире
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