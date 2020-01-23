Лавров обсудит с Педерсеном вопросы сирийского урегулирования

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен

"Двадцать четвертого января глава российского внешнеполитического ведомства примет специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии господина Педерсена. В ходе предстоящих консультаций предполагается обсудить весь спектр вопросов сирийского урегулирования, включая ситуацию на земле, оказание гуманитарной помощи нуждающимся, содействие возвращению беженцев, внутриперемещенных лиц", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, также стороны планируют подробно рассмотреть положение дел в конституционном комитете в свете налаживания его устойчивой работы.