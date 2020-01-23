Памфилова оценила возможность голосования по конституции в будний день

"ЛДПР давно выдвигает идею, чтобы перенести день голосования на апрель... Я ничего страшного не вижу в том, чтобы это был не выходной, а среда, например. Это уже вам решать, но в принципе идея неплохая... Может быть, в этом есть и свои плюсы", - сказала Памфилова на заседании группы.

Госдума РФ на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в конституцию. Они направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.