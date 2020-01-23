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Памфилова оценила возможность голосования по конституции в будний день
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РИА Новости

Памфилова оценила возможность голосования по конституции в будний день

16:07 23.01.2020
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© АГН "Москва" / Александр АвиловПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". 6 сентября 2019
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ могло бы пройти в рабочий день, считает глава ЦИК Элла Памфилова.
С соответствующим предложением на заседании рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию выступил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.
"ЛДПР давно выдвигает идею, чтобы перенести день голосования на апрель... Я ничего страшного не вижу в том, чтобы это был не выходной, а среда, например. Это уже вам решать, но в принципе идея неплохая... Может быть, в этом есть и свои плюсы", - сказала Памфилова на заседании группы.
Госдума РФ на пленарном заседании в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в конституцию. Они направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
Павел Крашенинников
10:03
В Госдуме рассказали о вариантах голосования по изменению Конституции
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ЦИКЭлла ПамфиловаЯрослав НиловКонституция РФЛДПРГосдума РФРоссияПолитика
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