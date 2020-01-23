Израильтянка Иссахар не жаловалась Москальковой на условия содержания

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осмотрела исправительную колонию в подмосковном поселке Новое Гришино, где содержится осужденная в РФ израильтянка Наама Иссахар, никаких просьб к омбудсмену по поводу содержания в колонии у девушки не было, передаёт корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью девушки и в ответ на переживания женщины заявил, что "всё будет хорошо".
"Относительно условий и порядка содержания, медицинской помощи, она сказала, что у нее не было жалоб, она полностью удовлетворена тем, что здесь обустроено для женщин, содержащихся в следственном изоляторе и ожидающих суда. Я сегодня могла убедиться, что с ней все хорошо ... никаких просьб конкретных ко мне по поводу ее условий содержания не было", - сказала Москалькова журналистам.
В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.