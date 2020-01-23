Израильтянка Иссахар не жаловалась Москальковой на условия содержания

"Относительно условий и порядка содержания, медицинской помощи, она сказала, что у нее не было жалоб, она полностью удовлетворена тем, что здесь обустроено для женщин, содержащихся в следственном изоляторе и ожидающих суда. Я сегодня могла убедиться, что с ней все хорошо ... никаких просьб конкретных ко мне по поводу ее условий содержания не было", - сказала Москалькова журналистам.