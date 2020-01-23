Эксперты сравнили внешнюю политику Путина с дзюдо

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Внешняя политика, проводимая президентом Внешняя политика, проводимая президентом России Владимиром Путиным , во многом осуществлялась в соответствии с принципами его любимого вида спорта дзюдо: российский лидер легко находил общий язык с партнерами и был готов в чем-то уступить, чтобы в конечном итоге победить, следует из доклада "Миссия Путина. Итоги двадцатилетнего правления Владимира Путина".

Доклад подготовлен группой экспертов, в которую вошли профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, журналист и блогер Павел Данилин, политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, писатель, кандидат философских наук Анатолий Беляков, журналист и публицист Александр Роджерс и политтехнолог Артем Акопян.

"Известно, что хороший дзюдоист никогда не идет напролом, рассчитывая лишь на собственную силу. Его стратегия — дозировать усилия, использовать мощь противника против него же самого, уступить, чтобы победить. Само слово "дзюдо" в переводе с японского означает "путь мягкости", - говорится в тексте доклада.

По мнению авторов, президент часто использовал принципы дзюдо во внешней политике, особенно в начале двухтысячных годов.

"Внешняя политика России 2000-2003 годов осуществлялась в полном соответствии с этими принципами. Путин легко находил общий язык с лидерами Запада, не претендуя до поры на лидирующее место России в мире", - отмечают они.

Авторы также обращают внимание на то, что в дзюдо культивируется уважение к противнику, бой считается диалектикой противоположных сил, поэтому тот, кто вышел с тобой на татами, — не враг, а партнер.

"Потому не случайно выражение "партнер", которое Путин использует по отношению даже к явным геополитическим соперникам России. Именно в этих терминах он воспринимает взаимоотношения между участниками большой геополитической игры", - пишут авторы доклада.