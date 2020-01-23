Эксперты сравнили внешнюю политику Путина с дзюдо

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Внешняя политика, проводимая президентом России Владимиром Путиным, во многом осуществлялась в соответствии с принципами его любимого вида спорта дзюдо: российский лидер легко находил общий язык с партнерами и был готов в чем-то уступить, чтобы в конечном итоге победить, следует из доклада "Миссия Путина. Итоги двадцатилетнего правления Владимира Путина".
Доклад подготовлен группой экспертов, в которую вошли профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, журналист и блогер Павел Данилин, политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, писатель, кандидат философских наук Анатолий Беляков, журналист и публицист Александр Роджерс и политтехнолог Артем Акопян.
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"Известно, что хороший дзюдоист никогда не идет напролом, рассчитывая лишь на собственную силу. Его стратегия — дозировать усилия, использовать мощь противника против него же самого, уступить, чтобы победить. Само слово "дзюдо" в переводе с японского означает "путь мягкости", - говорится в тексте доклада.
По мнению авторов, президент часто использовал принципы дзюдо во внешней политике, особенно в начале двухтысячных годов.
"Внешняя политика России 2000-2003 годов осуществлялась в полном соответствии с этими принципами. Путин легко находил общий язык с лидерами Запада, не претендуя до поры на лидирующее место России в мире", - отмечают они.
Авторы также обращают внимание на то, что в дзюдо культивируется уважение к противнику, бой считается диалектикой противоположных сил, поэтому тот, кто вышел с тобой на татами, — не враг, а партнер.
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"Потому не случайно выражение "партнер", которое Путин использует по отношению даже к явным геополитическим соперникам России. Именно в этих терминах он воспринимает взаимоотношения между участниками большой геополитической игры", - пишут авторы доклада.
Указывается также, что уже при поиске преемника Борис Ельцин учел личные и профессиональные качества Владимира Путина, о чем сам Ельцин потом рассказывал на переговорах своему американскому коллеге. Первый президент России отмечал такие качества, как надежность, обстоятельность, общительность и внутреннюю силу своего преемника.
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