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РИА Наука
2020-01-23T17:28+0300
https://ria.ru/20200123/1563788148.html
В МГУ создали кожу, которая при растяжении становится крепче
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РИА Новости

В МГУ создали кожу, которая при растяжении становится крепче

16:03 23.01.2020 (обновлено: 17:28 23.01.2020)
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© Фото : Безуглова Юлия / кафедра фотожурналистики и технологий СМИ МГУРуководитель исследования - профессор МГУ Дмитрий Иванов
Руководитель исследования - профессор МГУ Дмитрий Иванов
© Фото : Безуглова Юлия / кафедра фотожурналистики и технологий СМИ МГУ
Руководитель исследования - профессор МГУ Дмитрий Иванов
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские ученые совместно с их коллегами из США и Франции создали новый полимерный материал, который в перспективе может стать искусственным аналогом человеческой кожи. Уникальные свойства нового материала протестировали в МГУ. Результаты работы представлены в журнале ACS Central Science.
В 2018 году международная группа ученых, в состав которой входит руководитель лаборатории инженерного материаловедения МГУ профессор Дмитрий Иванов, опубликовала в журнале Science статью, в которой исследователи заявили о создании синтетического аналога кожи хамелеона, реагирующей на механические воздействия изменением цвета и прочностных свойств. По мнению экспертного совета РНФ, исследование вошло в список самых значимых работ российских ученых за 2018 год.
В новой работе ученым удалось впервые создать уникальную синтетическую платформу для дизайна материалов, воспроизводящих деформационные свойства целого ряда мягких живых тканей.
"Кожа обладает уникальными свойствами — она одновременно мягкая и упругая при соприкосновении", — приводятся в пресс-релизе МГУ слова Дмитрия Иванова. Однако нарушить целостность кожного покрова можно только очень сильным механическим воздействием, так как при растяжении прочность кожи резко увеличивается. Такой защитный механизм выработался у живых существ в процессе эволюции.
Воспроизвести в синтетических материалах мягкость живой ткани в сочетании со значительным упрочнением при деформации до сих пор не удавалось. Создателям новых материалов всегда приходилось выбирать между мягкостью и прочностью.
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Например, гидрогели очень мягкие, но им недостает механической прочности. К тому же форма и механические свойства изделий из гидрогелей сильно зависят от влажности — при избытке физиологической жидкости в организме такой материал может набухнуть и лопнуть.
Авторы исследования придумали новый уникальный полимерный материал — состоящую из нескольких частей сложную молекулу, способную к самосборке.
На длинную часть полимерной молекулы привиты молекулярные "ворсинки" — так, что система напоминает ершик для чистки бутылок. На концах "ершика" находятся терминальные участки — молекулы отличного от основной цепи химического состава. При самосборке полимера терминальные участки образуют стекловидные очень прочные наношарики, а длинные цепи "рукоятки" — сетку, погруженную в среду "ворсинок". Материал, состоящий из таких "щеток", изначально вполне эластичный, а при деформации очень быстро упрочняется.
Исследователи изучили механизм деформации полимера — определили механические параметры вытягивания "рукоятки щетки" в зависимости от длины "ворсинок".
"Щеточный" блок с длинными боковыми ворсинками дает более выраженное деформационное упрочнение — так называемый эффект волейбольной сетки, которую легко развернуть, но невозможно деформировать. Щетки с разной длиной ворсинок интересны, потому что они могут воспроизводить механику разных биологических тканей", — прокомментировал результаты исследования Дмитрий Иванов.
Исследователи показали, что присутствие этих полимеров в биологической среде не препятствует размножению и пролиферации клеток, так что материал в перспективе можно будет имплантировать.
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"В целом, полимеры не содержат никаких цитотоксичных веществ. Кроме того, они не содержат растворителя, например воды, который мог бы привести к неконтролируемому изменению физико-химических свойств имплантата", — отмечает ученый.
Сейчас группа Дмитрия Иванова готовится к новому этапу исследований механических свойств синтезированного материала с использованием современного оборудования, которое будет установлено на химическом факультете МГУ.
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