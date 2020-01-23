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ВС в Греции отклонил жалобу по делу о выдаче Винника во Францию и США
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РИА Новости

ВС в Греции отклонил жалобу по делу о выдаче Винника во Францию и США

16:03 23.01.2020 (обновлено: 16:21 23.01.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
АФИНЫ, 23 янв – РИА Новости. Высший административный суд в Греции – Государственный совет отклонил жалобу адвокатов россиянина Александра Винника на решение о выдаче во Францию и США, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
"Нам сегодня стало известно, что Госсовет отклонил жалобу защиты. При этом мы пока не видели самого текста", - сказал Мусатов.
"Осталось решение о выдаче во Францию и США", - сказал он.
Александр Винник
16 января, 21:00
Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи
"Мероприятия по его экстрадиции готовились давно, об этом свидетельствовали косвенные признаки – привлечение спецназа к охране, усиление режима содержания. Все это готовилось до решения Государственного совета. Сейчас есть лишь один момент – с связи с его состоянием (после месяца голодовки) и болезнью, по нашему мнению, экстрадиция невозможна. Но на это могут не обратить внимание", - сказал адвокат.
Он напомнил, что 24 января заканчивался предельный срок содержания Винника под стражей в предварительном заключении. "Поэтому скорость вынесения решения, видимо, связана именно с этим. Завтра его должны были освобождать", - сказал адвокат.
Он затруднился прокомментировать дальнейшие действия греческого правительства.
"Мы не понимаем, каким образом за ним может явиться французская Фемида, потому что действие европейского ордера истекло. Ранее французы выслали письмо, что не могут забрать его в установленные сроки (в декабре), и греки дали им время до 29 декабря. Мы тогда обжаловали решение. Доступа к дальнейшей переписке у нас нет. Письмо мы видели в материалах судебного дела", - сказал адвокат.
"Рассчитывать на законность при исполнении экстрадиционных мер в отношении Александра Винника со стороны Греции не приходится. Я думаю, будут пытаться сделать все крайне быстро", - сказал он.
Российский специалист по информтехнологиям Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добиваются также Франция и Россия.
Винник заявил, что не нарушал никаких законов Франции и США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений, и заявил о согласии быть выданным в Россию. Двадцатого декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию. Винник в знак протеста против нарушения его прав объявил 20 декабря голодовку.
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияГрецияСШАВ мире
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