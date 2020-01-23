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Памфилова считает, что поправку в Конституцию может принять парламент
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РИА Новости

Памфилова считает, что поправку в Конституцию может принять парламент

16:00 23.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Оснований для проведения референдума по изменению Конституции РФ нет, предложенные президентом поправки могли бы быть приняты конституционным большинством Федерального собрания, считает глава ЦИК Элла Памфилова.
"Нет оснований для референдума. Те поправки, которые предлагает президент, не требуют референдума и вполне могли бы быть приняты даже без всякого рода такого обсуждения тем конституционным большинством, которое у нас есть в Федеральном собрании", - сказала Памфилова на заседании рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию.
Предварительные итоги единого дня голосования
15 января, 17:50Послание президента России Федеральному собранию
Памфилова считает, что изменения в Конституцию примут до осени
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ЦИКЭлла ПамфиловаПолитика
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