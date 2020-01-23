Памфилова считает, что поправку в Конституцию может принять парламент

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Оснований для проведения референдума по изменению Конституции РФ нет, предложенные президентом поправки могли бы быть приняты конституционным большинством Федерального собрания, считает глава ЦИК Элла Памфилова.
"Нет оснований для референдума. Те поправки, которые предлагает президент, не требуют референдума и вполне могли бы быть приняты даже без всякого рода такого обсуждения тем конституционным большинством, которое у нас есть в Федеральном собрании", - сказала Памфилова на заседании рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию.