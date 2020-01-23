Памфилова считает, что поправку в Конституцию может принять парламент

"Нет оснований для референдума. Те поправки, которые предлагает президент, не требуют референдума и вполне могли бы быть приняты даже без всякого рода такого обсуждения тем конституционным большинством, которое у нас есть в Федеральном собрании", - сказала Памфилова на заседании рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию.