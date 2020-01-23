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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-23T16:00+0300
https://ria.ru/20200123/1563787896.html
ЦИК призвал организовать наблюдение за голосованием по Конституции
https://cdn23.img.ria.ru/images/155839/15/1558391502_0:256:3078:1988_1036x0_80_0_0_8b52ce3643d66df3e99b076f2586f55e.jpg
РИА Новости

ЦИК призвал организовать наблюдение за голосованием по Конституции

16:00 23.01.2020
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© АГН "Москва" / Александр АвиловПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Общественная палата могла бы заняться организацией общероссийского голосования по внесению поправки в Конституцию РФ, оно должно быть общественным, а не партийным.
"Должно быть наблюдение на выборах общественное? Должно быть. Но в чем отличие от выборов? Если наблюдатели, они должны отражать гражданское общество. Почему не партийное? Потому что здесь не затрагиваются прямые интересы партий... Я полагаю, что, конечно, было бы замечательно, если бы то, что касается общественного наблюдения, организации, этим бы занималась Общественная палата федеральная и соответственно региональные палаты", - сказала Памфилова на заседании рабочей группы по изменению конституции.
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Это не значит, что наблюдатели от партии "отсекаются", отметила она. Любая партия может направить своих наблюдателей, но функция организации должна быть возложена на ОП РФ.
В послании Федеральному собранию 15 января президент РФ Владимир Путин предложил вынести на всенародное голосование пакет поправок в Конституцию РФ.
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Послание президента России Федеральному собраниюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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