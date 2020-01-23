ЦИК призвал организовать наблюдение за голосованием по Конституции

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Общественная палата могла бы заняться организацией общероссийского голосования по внесению поправки в Конституцию РФ, оно должно быть общественным, а не партийным.
"Должно быть наблюдение на выборах общественное? Должно быть. Но в чем отличие от выборов? Если наблюдатели, они должны отражать гражданское общество. Почему не партийное? Потому что здесь не затрагиваются прямые интересы партий... Я полагаю, что, конечно, было бы замечательно, если бы то, что касается общественного наблюдения, организации, этим бы занималась Общественная палата федеральная и соответственно региональные палаты", - сказала Памфилова на заседании рабочей группы по изменению конституции.
Это не значит, что наблюдатели от партии "отсекаются", отметила она. Любая партия может направить своих наблюдателей, но функция организации должна быть возложена на ОП РФ.
В послании Федеральному собранию 15 января президент РФ Владимир Путин предложил вынести на всенародное голосование пакет поправок в Конституцию РФ.