ЦИК призвал организовать наблюдение за голосованием по Конституции

"Должно быть наблюдение на выборах общественное? Должно быть. Но в чем отличие от выборов? Если наблюдатели, они должны отражать гражданское общество. Почему не партийное? Потому что здесь не затрагиваются прямые интересы партий... Я полагаю, что, конечно, было бы замечательно, если бы то, что касается общественного наблюдения, организации, этим бы занималась Общественная палата федеральная и соответственно региональные палаты", - сказала Памфилова на заседании рабочей группы по изменению конституции.